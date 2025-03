Oscar 2025 olvidan a Silvia Pinal en su "In Memoriam"

El domingo 2 de marzo, se celebró la 97.ª edición de los Premios Oscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California, un evento que siempre atrae la atención de la industria cinematográfica y el público en general. Sin embargo, durante la ceremonia, un hecho específico generó controversia y debate en las redes sociales: la ausencia de Silvia Pinal en el segmento "In Memoriam".

Este homenaje anual reconoce a las personalidades del cine que fallecieron en el año anterior, pero en esta ocasión, la figura de la actriz mexicana fue omitida, lo que causó una ola de reacciones negativas.

Entre los nombres más destacados estuvieron Gena Rowlands, Donald Sutherland, Shelley Duvall, James Earl Jones, Jeff Baena, entre otros.

Olvidan poner a Silvia Pinal

Silvia Pinal, una de las grandes figuras del cine de oro mexicano, falleció en 2024, y su legado es reconocido internacionalmente. Su exclusión del tributo "In Memoriam" sorprendió a muchos, sobre todo porque, en ediciones anteriores, la Academia ya había rendido homenaje a figuras de gran relevancia como Carmen Salinas, quien también formó parte del cine mexicano y falleció en 2021.

Este hecho suscitó el descontento en las redes sociales, ya que recordaron que Silvia fue la primera actriz mexicana en ser nombrada miembro honorario de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en 2016. Un reconocimiento que no solo destacó su contribución al cine mexicano, sino también su impacto en el cine mundial.

La actriz mexicana dejó una huella indeleble en la historia del cine con su colaboración en filmes dirigidos por el célebre Luis Buñuel, como "Viridiana", producción, que ha sido aclamada por la crítica internacional, consolidaron su lugar en la historia del cine, no solo en México, sino también en el panorama cinematográfico global.

Tras esto usuarios se vieron indignados y explotaron contra la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dejado comentarios como:

"El hecho de que no haya puesto a Silvia Pinal en el 'In Memoriam' compromete aún más las relaciones políticas entre México y los Estados Unidos"

"Si no incluyeron a Silvia Pinal, que se podía esperar sobre el resto...."

"Una leyenda cómo Silvia Pinal merecía estar en la transmisión en vivo. No puede ser que si le dieron tiempo a Carmelita Salinas y no a la última diva del cine Mexicano".