Pablo Montero en polémica: mariachis lo exhiben por no pagarles

Ni las acusaciones de mala paga que hicieran en su contra hace unos meses, ni los presuntos problemas de alcoholismo que, aseguran, padece han quedado atrás en la vida de Pablo Montero.

Después de la polémica en la que se vio envuelto por una cuenta que dejó pendiente en un famoso restaurante de la CDMX, ahora el cantante protagonizó un incómodo momento cuando se negó a pagarle a un grupo de mariachis que él mismo contrató para que cantaran con él durante su estancia en un restaurante de Torreón, Coahuila.

En redes sociales ya circula un video en el que aparece el protagonista de la serie "El último rey", en aparente estado de ebriedad y exigiendo a los comensales del lugar para que entre todos pagaran 2 mil, de los 4 mil pesos que los músicos cobraban: "Todos se tienen que cooperar para pagarle a los músicos; sino quieren pagarles el 'Chato' y yo nos vamos a aventar un tiro con todos los que quieran. Ya estoy emp*uado, todos van a pagar por mis huevos y si no aquí van a llover pu*azos", dijo.

De acuerdo con el relato del mariachi, aunque parecía que Pablo los estaba defendiendo, en realidad la gente no tenía nada que ver y era él el que no quería poner ni un peso para liquidar la deuda: "Yo no voy a cantarle gratis a nadie, a los muchachos se les paga. A mí me pelan la ve*ga, sea quien sea y si no le hablo ahorita al comandante", agregó.

Al no llegar a ningún acuerdo la policía tuvo que intervenir y tras dos horas de discusiones, solo lograron reunir una parte del dinero.

Como era de esperarse las reacciones y comentarios por parte de los usuarios no tardaron en aparecer y varios recordaron que esta no es la primera ni la única vez que Pablo se va de algún lugar sin pagar, incluso, pidieron a los comercios que ya no lo reciban para que no salgan perdiendo: "ya es la segunda que me entero ya una vez no pago la cuenta del restaurante", "Se ha ido sin pagar de bares restaurantes y así lo siguen recibiendo en varios establecimientos", "Ya hizo una vez eso en el Tenampa de Garibaldi, ya tiene esa maña", "Así llegó también a un lugar donde yo trabajaba y no pagó hasta que lo sacamos", son sólo algunos de los mensajes que se pueden leer.

Hasta este jueves, ni Pablo ni los músicos han hablado al respecto y tampoco han aclarado si recibieron o no su dinero completo.