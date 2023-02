Paquita la del Barrio cancela presentación junto al Recodo

A-AA+

Todo estaba listo para recibir a Paquita la del Barrio en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc como parte de la celebración de San Valentín, un poco adelantado, la noche del 11 de febrero, sin embargo la intérprete de "Rata de dos patas" no se pudo levantar tras haber tomado un fuerte medicamento que causa somnolencia.

Se había anunciado un concierto en el que Paquita junto a la banda El Recodo animarían a los residentes de esta alcaldía de la Ciudad de México, sin embargo, tres días antes la cantante de 47 años presentó un fuerte dolor en la ciática, un nervio que recorre la espalda, por lo que atendida por su representante Francisco Torres, fue llevada al hospital ABC donde le suministraron un medicamento para el dolor que la imposibilitó para asistir. Su participación fue cancelada.

"Le explicamos al doctor y dijo ´hay que hacerle una resonancia magnética, que nunca le han podido hacer, para sacar estos puntos, pero mientras vamos a quitarle el dolor con un parchecito de un medicamento que es algo como la morfina, no precisamente morfina, y con eso en dos días está bien´", contó Torres en un encuentro con varios medios previos al concierto.

Según el representante, el medicamento no le iba a "caer de peso" porque ella "está fuerte", sin embargo, el efecto le duró más de lo esperado y el sábado, aunque pudo abrir los ojos y estaba consciente de su compromiso, prefirieron dejarla descansar.

"La fue a ver el doctor y me dijo ´no hay que hacer nada, sólo esperar a que se le pase el efecto, en algunos pacientes, aunque bien paquita está fuerte, el efecto llega a durar hasta cuatro días´. Está durmiendo, esa consciente, pero somnolienta", detalló.

Ana Bárbara sale rescate

Quien salió a rescatar el show fue la cantante Ana Bárbara, quien según compartió Francisco, ya estaba invitada a hacer una aparición durante el show, así que sólo extendió su performance previo a la presentación de Banda El Recodo.

"Que viva nuestra Paquita, toda la buena energía para ella, mi amada", dijo Ana Bárbara al subir al escenario para interpretar "La trampa".

Aunque más de 12 mil asistentes, que reportó la alcaldía coreaban el nombre de Paquita, todos quedaron conformes con la sorpresa de ver a la intérprete de "Bandido" y disfrutaron de la noche en la que además la alcaldesa Sandra Cuevas regaló flores y globos rojos.