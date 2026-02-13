PARA QUEDARSE EN CASA

Netflix

En febrero con títulos que ya están disponibles y que se mueven entre el crimen real y la ficción intensa. La investigación sobre Lucy Letby profundiza en el caso de la enfermera neonatal condenada por la muerte de bebés, mientras El abogado de Lincoln vuelve con Mickey Haller recorriendo Los Ángeles para ganar casos desde su auto. A esto se suma Las Leonas, una serie sobre cinco mujeres que, acorraladas por la vida, deciden organizarse para robar bancos.

El catálogo se amplía con Salvador, un drama nocturno y tenso sobre un padre que descubre la radicalización de su hija, y con el documental La reina del ajedrez, que repasa la trayectoria de Judit Polgár y su lucha por romper las reglas de un deporte históricamente dominado por hombres.

Amazon Prime Video

Ya tiene disponibles varias opciones para quienes buscan suspenso o romance. Animales peligrosos mezcla terror y supervivencia cuando una surfista es secuestrada por un asesino serial obsesionado con los tiburones. En un registro más ligero, La meta es el amor combina competencia laboral, comedia romántica y segundas oportunidades en el mundo de la televisión.

Para las y los fans del true crime, Asesino bajo disfraz: John Wayne Gacy reconstruye el caso de uno de los asesinos seriales más notorios de Estados Unidos, a través de testimonios, archivos y relatos que cuestionan si toda la verdad ha sido revelada.

HBO Max

Doña Beja, una serie de época ambientada en el Brasil imperial, donde una mujer convierte una injusticia personal en una herramienta de poder y seducción, desafiando las normas de su tiempo.

Llegaron varios estrenos fuertes: Heated Rivalry, un romance secreto entre dos estrellas del hockey; El asesino del juego de citas, thriller dirigido por Anna Kendrick.