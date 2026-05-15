PARA QUEDARSE EN CASA

La segunda mitad de mayo llega con varios estrenos para quienes buscan producciones originales, regresos de franquicias conocidas y eventos en vivo.

En HBO ya se encuentra disponible la segunda temporada de "On The Roam", además del thriller "Lurker". La plataforma también prepara algunos estrenos documentales y especiales para los próximos días. El 18 de mayo llegará "In the Eye of the Storm: Chasers" temporada 1, mientras que el 19 de mayo se estrenarán "Dr. Sanjay Gupta Reports: Weed 8: Weed and Women" y "Harry Potter: The Official Film Podcast" temporada 1.

Netflix mantiene uno de los catálogos más movidos de la semana. Ya está disponible "Nemesis", y a partir del 15 de mayo se sumarán "La casa de papel: Berlín y la dama del armiño" y "The Crash". El 16 de mayo llegará la transmisión en vivo de "Ronda Rousey vs. Gina Carano", junto con la película "Black Phone 2". Para el 18 de mayo, la plataforma añadirá varias producciones históricas y dramáticas como "Abraham Lincoln", "FDR", "Grant", "Theodore Roosevelt" y "Washington", todas en su primera temporada, además de las temporadas 23 y 24 de "Law and Order".

Prime Video mantiene un calendario más breve, aunque con algunos títulos esperados por sus usuarios. El 15 de mayo se estrenará "It´s Not Like That", mientras que el 20 de mayo llegará "Tom Clancy´s Jack Ryan: Ghost War".

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