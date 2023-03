Pati Chapoy reaparece en redes tras supuesta orden en su contra

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Después de que trascendiera una orden de aprehensión en contra de Pati Chapoy, conductora de "Ventanenado", reapareció en las redes sociales, donde habría reaccionado a los rumores que la rodean.

Fue hace unos días que se dio a conocer los presuntos problemas legales que la también conductora estaría enfrentando, luego de que un juzgado emitiera la suspensión provisional de una orden de arresto que fue dictada contra Chapoy y con la que pasaría, por lo menos, 36 horas tras las rejas.

Aunque no se dieron más detalles al respecto, fuentes cercanas a la periodista aseguran que esta situación fue propiciada por un comentario discriminatorio que Chapoy habría dicho al aire y en el que también estarían relacionados Daniel Bisogno y Ricardo Manjarrez.

El público esperaba que, durante la emisión de este pasado viernes del programa "Ventaneando", la presentadora aclarara toda esta polémica; sin embargo, no se presentó al estudio y sus compañeros aseguraron que sería hasta la próxima semana cuando hablarían del tema.

Donde sí estuvo muy activa fue en las plataformas digitales, incluso retuiteó varios comentarios de distintas cuentas, pero fue uno en especial el que se robó la atención del público y es que muchos lo consideraron como una respuesta rápida a lo que está viviendo actualmente: "Todos tenemos mala reputación en la boca de un dolido, un mediocre o un envidioso", dice la publicación compartida.

Hasta la tarde de este domingo y de manera oficial, Pati no ha hablado respecto a este tema, caso contrario al de Bisogno, quien pidió no hacer caso a la información que circula y hasta arremetió contra algunos medios de comunicación a quienes llamó "sicarios de la información".