Pato Borghetti se despide de 'Venga la Alegría' tras 9 años

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- Pato Borghetti le dice adiós a la conducción de "Venga la Alegría", programa en el que ha sido conductor en los últimos nueve años, pero que por ambiciones personales se despide, aunque no de la empresa TV Azteca, donde tiene previsto iniciar un proyecto en 2026.

El conductor argentino anunció en vivo que su última aparición en el matutino de TV Azteca será el 19 de diciembre, y aunque está emocionado por lo que viene, admitió que estaba viviendo un momento agridulce.

"Es un día difícil para mí, agridulce, no quiero que sea triste porque se viene un cambio importante", expresó rodeado del resto del elenco del programa.

Dijo que se trató de una decisión complicada, pero admitió que hay proyectos que quiere perseguir en 2026, algo que ha anhelado durante tiempo y que no le permitiría estar en el matutino.

Borghetti resaltó lo bien que la pasó siendo conductor en "Venga la Alegría".

"9 años increíbles, posiblemente los mejores de mi vida. He sido muy feliz aquí ", admitió conmovido, y agradeció a cada uno de sus compañeros por los momentos vividos.

Odalys Ramírez, conductora en Televisa, y esposa de Pato Borghetti le dedicó un emotivo mensaje en el que le externa el orgullo y amor que siente por él.

"Te amo tanto mi guapo. Un nuevo ciclo comienza, y este capítulo que cierras está lleno de mucho amor. Lo que sembraste durante tantos años se ve reflejado en el cariño de tus compañeros y del público. Te amo y admiro cada día más", se lee.

Los conductores que se han ido de "Venga la Alegría" en los últimos cinco años

Junio 2021: Brandon Peniche deja el programa para regresar a Televisa.

Enero 2023: Roger González anuncia su salida del programa.

Marzo 2023: Horacio Villalobos confirma su salida del matutino.

Mayo 2023: Anette Cuburu se despide del programa tras cuatro años.

Julio 2023: Laura G anuncia su salida y el 28 de ese mes es su último día.

2023: Cynthia Rodríguez deja el programa para enfocarse en otros proyectos.

2024: Jimena Longoria sale temporalmente por embarazo (Viviann Baeza la suple).

Enero 2025: Viviann Baeza se incorpora oficialmente y se anuncian cambios en el elenco.

2025: Patricio Borghetti se despide tras nueve años como conductor.