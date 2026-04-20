Patricia Reyes Spíndola debuta en cine gore a los 72 años

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Aunque confiesa que el

no es lo suyo,

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aceptó protagonizar una película de ese género ya que, a sus, reflexionó acerca de la importancia de participar en un proyecto completamente distinto a los que forman parte de su trayectoria como actriz.La primera actriz fue entrevistada pory reveló que, luego dede trayectoria, aún hay géneros en los que no se ha desenvuelto, uno de ellos es el, por lo que, al recibir una propuesta para aparecer una película, considerada en esa clasificación, se sintió tan honrada como contrariada pues, franca, acepta que no es un género por el que se decante., del tal gore, o como se llame y, quiero decir que tampoco es una línea que me guste".Fue cuando la primera actriz cayó en la cuenta de que, ser considerada en una cinta, diametralmente distinta, al tipo de cine al que ha participado, era unaque optó por dar el "sí"., pero, cuando de repente veo (y pienso) bueno, a ver, con, no está mal hacerlo, algo que nunca has hecho, que te caiga a estas alturas de la vida algo que nunca has hecho, es casi para agradecer, ¿no?".Otro de los detalles que dio a conocer es que, junto con ella, protagonizó la cinta con; sus personajes achechan a dos jóvenes españoles a quienes tendrán que torturar."Un cine muy agresivo, muy fuerte, mucha sangre, se arranca brazos, les arranca uñas a las personas; trabajar cones un gozo, un gusto, obviamente que somos los malos y vamos tras unos chicos jóvenes, españoles", detalló.La actriz es tan ajena a ese género de cine que reconoció que, mientras más avanzaba en el, másexperimentaba; sin embargo, cayó en la cuenta que tendría que interpretar los hechos que ahí estuvieran vaciados.Otro de los detalles que dio es que viajará a España para grabar las escenas más cruentas."Es unacon España, hice la película gore, la mitad en Guadalajara y ahora, en mayo, me voy a terminarla a; no he hecho le peor, horrible..., no he hecho lo peor, en Guadalajara se hicieron los exteriores, todavía no se pasada nada, disparaba yo con una, andaba coja.., lase hace en un estudio en España, realmente laapenas empieza, bueno, a veces me dabaleer el¿tú crees?, decía ´no, ¿cómo voy a hacer esto tan feo?, no, no'".