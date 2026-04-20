CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (

).- En 2011,

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tomó el rol dedey durante 15 años al frente lanzó nuevos productos que posicionaron al ecosistema de la compañía como una de las favoritas en el mundo tecnológico.Uno de los mayorespara Cook era no solo tomar el relevo desino que también superar laque ya había marcado el anterior CEO y que ponía en la lupa su trabajo. Las primeras críticas que recibió es que supuestamente le faltaba visión ea su trabajo; sin embargo, en poco tiempo logró posicionar varios productos que hablaron por si solos de su trabajo.Ende, hacemos el recuento deque lanzóy que definieron al nuevo ecosistema deWatch (ElWatch es considerado como el primer producto totalmente nuevo lanzado en la gestión de. La línea deWatch incluye las Series 11, SE 3 y Ultra 2, la cual destacaba por su potencia, duración de batería y capacidades avanzadas de salud que pronto posicionaron a estos relojes inteligentes como lideres del mercado de wearables.Entambién se lanzó la primera generación dede 12.9 pulgadas, una nueva línea que le ofrecía al usuario características avanzadas para mejorar su productividad. Esta tableta introducía una pantalla retina de 2732 x 2048 pixeles, con chip A9X de 64 bits y compatibilidad con elPencil, además de 4 GB de memoria RAM.Losno solo fueron un lanzamiento más del mercado tecnológico, sino que revolucionó el mercado del. Después de eliminar el puerto jack en el iPhone 7, estos audífonos ofrecían un emparejamiento automático, sensores de detección de oído y alrededor de 5 horas de autonomía. Estos auriculares inalámbricos se convirtieron en un fenómeno incluso cultural y sentaron las bases para lanzamientos posteriores de otras marcas.Entambién lanzó su primer, un localizador de objetos que funciona con la aplicación de "Buscar". Este dispositivo pequeño está diseñado para introducirse en mochilas, bolsos y llaves; este usa tecnología de(UWB) y Bluetooth que brinda una localización precisa. Con el tiempo ha recibido varias actualizaciones.Vision Pro (Este fue uno de los lanzamientos más ambiciosos de losVision Pro,el cual es un visor de "computación espacial" que combinay aumentada. Esta fue una gran apuesta deen nueva categoría desde el Watch enque posicionó a la firma de Cupertino en una nueva competencia de lentes conOtro de los grandes legados que dejaen la compañía son lospues en este ámbito tuvo varios lanzamientos comoPay,Music,TV+,One,Sports y más.