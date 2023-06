Paul McCartney cumple 81 años de vida

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 18 (EL UNIVERSAL).- La leyenda musical, Paul McCartney, se encuentra celebrando y ¡por partida doble!, este domingo no sólo se une a los millones de padres al rededor del mundo que festejan el Día del padre, sino también está cumpliendo 81 años de edad.

A través de sus redes sociales, el exBeatle, envió un mensaje para emitir sus buenos deseos para todos los papás, además de agradecer a quienes lo han felicitado por su cumpleaños.

"Feliz día del padre a todos los papás del mundo (incluyéndome). Gracias por los deseos de cumpleaños. Espero que todos los demás puedan unirse a la celebración", señaló el compositor en su cuenta oficial de Instagram, en donde publicó un par de fotografías, una actual en un campo lleno de áreas verdes, y otra de su juventud.

En esta red social, donde cuenta con más de 4.1 millones de seguidores, el músico suele compartir algunos momentos de su día a día y de lo que sigue haciendo en la escena musical, donde ha logrado mantenerse vigente gracias al cariño del público y los éxitos que ha obtenido, tanto en solitario como en su faceta con el llamado "Cuarteto de Liverpool".

Como era de esperarse, el músico recibió cientos de mensajes para felicitarlo y expresarle buenos deseos, sin embargo, el que destacó fue el de Yoko Ono, exesposa de John Lennon y quien ha sido señalada como la culpable de la separación del grupo.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la artista compartió una imagen en la que aparece junto al cantante de "She loves You" en lo que parece ser algún evento público, y decidió acompañar la postal con un breve pero contundente mensaje, que dejaría atrás todos los rumores de una pelea entre ellos: "Feliz cumpleaños John. Mucho amor, Yoko", escribió.

Además, el británico se ha visto envuelto en otro rumor, el de su retiro de los escenarios, y es que recientemente circuló una postal en la que anunciaría una última gira mundial, con la que recorría sólo algunas ciudades de Asia, Europa, América y Australia; sin embargo, varios fans han asegurado que dicho cartel es completamente falso.

Hasta este domingo, ni el cantante ni sus páginas oficiales han dado indicios de que este tour se lleve a cabo, muchos de sus seguidores aún esperan noticias, ya que, a pesar de que signifique el fin de su carrera, traería a Paul de vuelta a los escenarios.