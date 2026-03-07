PAUL MCCARTNEY, ORGULLOSO DE SU HIJA

logo pulso
Por El Universal

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Vaya momento el que vivió el cantante Paul McCartney como fan de su hija Stella cuando ésta presentó su colección "prêt-à-porter" femenina otoño/invierno 2026-2027, en el marco de la Semana de la Moda de París; Paul, quien formó parte de la agrupación emblemática de los Beatles, se mostró orgulloso y no perdió la oportunidad de tomar foto del momento.

Uno de los momentos más emocionantes que se inmortalizó en video, es cuando una modelo muestra en la pasarela una playera muy especial con la leyenda: "Mi papá es un rock star"; Paul, de 83 años, emocionado sacó su celular y tomó una fotografía.

Stella McCartney es una diseñadora de moda británica, reconocida por su estilo elegante y por impulsar una moda sostenible y libre de productos de origen animal. Nació el 13 de septiembre de 1971 en Londres y es hija del ex Beatle Paul McCartney y de la fotógrafa y activista Linda McCartney.

Se graduó en la prestigiosa Central Saint Martins, en Londres, y su carrera despegó cuando fue nombrada directora creativa de la casa francesa Chloé en 1997. En 2001 lanzó su propia marca, Stella McCartney, que se convirtió en una de las firmas más influyentes en el ámbito del lujo sostenible, al rechazar el uso de pieles en sus colecciones.

