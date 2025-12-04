Paulina Rubio no es dueña de propiedades en Miami-Dade y desmiente deudas de vivienda

Miami (EE.UU.), 4 dic (EFE). La cantante mexicana Paulina Rubio no es dueña de ninguna propiedad en el condado de Miami-Dade y no enfrenta deudas pendientes relacionadas con vivienda, dijeron a EFE fuentes cercanas a la artista que pidieron no ser identificadas.

Una persona cercana al equipo de la artista confirmó lo que también revelan los registros del condado, al que pertenece Miami Beach: "Paulina no tiene problemas legales ni de hipoteca ni con el 'landlord' (arrendador). Hace muchos meses que no vive en la casa de la que supuestamente fue desalojada. Eso es falso".

La información tanto de la fuente como de los documentos que están en los archivos del condado contradice versiones recientes difundidas por medios de entretenimiento, en las que aseguraban que la artista había sido desalojada de una casa en Miami Beach por incumplimiento de una hipoteca.

Los registros oficiales indican que Rubio no tiene bienes inmuebles en el área. En los últimos años, arrendaba una propiedad frente a la bahía vizcaína a una persona identificada como Fang Wu, a un costo mensual de 35.000 dólares, pero la dejó a mediados de abril de este año.

En septiembre, Wu demandó a la llamada La Chica Dorada por dos meses de alquiler, más 15 días en los que se habría quedado allí sin autorización, por los que le cobraba el doble, para un total de 110.000 dólares, más unos 5.000 dólares por daños, principalmente en la cocina y los baños, según los registros.

El caso quedó cerrado mediante un acuerdo privado y confidencial firmado el 3 de noviembre, por lo que no existe actualmente ninguna otra acción legal activa contra la cantante relacionada con asuntos de vivienda.

Paulina Rubio, una de las figuras más reconocidas del pop latino desde los años 90, ha enfrentado en la última década diversos procesos judiciales en Estados Unidos relacionados con la custodia, la manutención y los tiempos de convivencia de sus hijos.

Con su expareja, el empresario español Nicolás Vallejo Nágera, mantiene una disputa prolongada por más de una década por el hijo de ambos. Este año, la pareja ha regresado a los tribunales en varias ocasiones por desacuerdos e incumplimientos sobre el tiempo que pasa con cada uno de ellos Andrea Nicolás Vallejo Rubio, de 15 años, así como sobre la duración y el lugar de las vacaciones.

Rubio también ha tenido procesos legales con Gerardo Bazúa, padre de su segundo hijo Eros Bazúa Rubio. Ambos protagonizaron demandas cruzadas por manutención, derechos de visita y permisos de viaje internacional. Las audiencias se extendieron durante varios años en los tribunales de Miami antes de concluir con un convenio de custodia compartida.

La fuente reiteró además la información difundida por la revista ¡Hola!, que indica que Rubio no tiene intenciones de dar declaraciones sobre su situación de vivienda o sobre sus hijos.