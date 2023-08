Paulina Rubio será parte de la última gala de eliminación de LCFM

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL).- Paulina Rubio será la invitada de honor durante la última gala de eliminación de "La casa de los famosos México", en la que, además de conocer al expulsado, también se revelarán los nombres de los cinco finalistas que competirán por llevarse el premio de cuatro millones de pesos.

Hace unos pocos días, Thalía tuvo un enlace en vivo con los habitantes de la casa, en el que pudo interactuar con ellos y conocerlos mejor mediante algunas preguntas que habían formulado personas del público, ahora le tocará el turno de estar en el programa a la "Chica dorada".

"Ya llegué México, nos vemos en ´La casa de los famosos México´, Paulinas in the house", fue lo que escribió la cantante en su cuenta oficial de Instagram, quien en días recientes estuvo presente en los Premios Juventud.

Ante la incertidumbre de que si estaría en vivo o mediante video, como lo hizo su colega, Rubio aclaró que estará presente en el foro de televisión de este programa, que se graba muy cerca de la residencia.

Fans reaccionaron ante esta noticia con los siguientes comentarios: "Gloria Trevi, Thalía y ahora tú, ´La casa de los famosos´ con pura reinota", "tendré que ver ese programa por ti", "la queen presente, tienes que apoyar al team infierno", "ahora sí llegó por quien lloraban", "Poncho de Nigris estará feliz de verte, es súper fan tuyo", "leyenda viviente del pop latino, la única y verdadera reina del pop latino".

Aunque la producción informó que Paulina estará en esta gala, no aclaró si también entrará o si tendrá un enlace en vivo con los famosos dentro de la casa.

Será a las 20:30 horas cuando comience la gala de hoy por el canal Las Estrellas en donde se sabrá quién es el noveno y último eliminado del programa: Barby Juárez, Poncho de Nigris o Wendy Guevara.

Paulina Rubio está preparando su gira de conciertos por Estados Unidos que se realizarán en septiembre próximo como parte de su Golden Hits tour, en donde tendrá algunas fechas en Texas, Nevada y California.