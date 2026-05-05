PAULINA Y "COLATE" SE REENCUENTRAN EN AUDIENCIA
La cantante Paulina Rubio y su expareja Nicolás Vallejo-Nájera "Colate" se encuentran en la Corte Familiar de Miami, EU, en donde se lleva a cabo la primera audiencia en la que se establecerá con quién de los dos se irá a vivir Andrea Nicolás, el hijo que tienen en común.
El programa de televisión "Ventaneando" viajó hasta Miami, Florida, para documentar la última audiencia en que se enfrentan la cantante y su exmarido, del que se divorció en 2014 y que, desde esa época, sostienen problemas legales debido a desacuerdos, relacionados con la convivencia su hijo.
De acuerdo con lo reportado por el vespertino, "la Chica dorada" fue la última en llegar a la cita, con alrededor de media hora de retraso; su abogada, la licenciada Sandra Hoyos, ellas fueron las últimas en ingresar a la sala.
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