"Peaches", canción que es un éxito en cinta de Mario Bros

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- A unos días del estreno de "Super Mario Bros: La película", la nueva entrega se ha convertido en un éxito en taquillas. El personaje es uno de los más populares en el mundo gamer y el actor Jack Black puso de su parte para la banda sonora.

La franquicia de "Mario Bros" entregó a sus fans un filme con los personajes clásicos, como Luigi y la "Princesa Peach", pero con una nueva historia de aventuras. Y no sólo arrasó en cines, también en diversas plataformas de video.

Tras superar los más de 100 mil millones de vistas, YouTube rindió tributo a la saga con un clip en el que se aprecian diferentes elementos característicos de los primeros videojuegos, los cuales provocaron nostalgia.

¿De qué trata "Peaches", la canción de Jack Black para Mario Bros?

"Peaches" fue escrito por el propio Jack Black, Aaron Horvath, Eric Osmond, John Spiker y Michael Jelenic. A solo 4 días de su lanzamiento, ha reunido 6.5 millones de reproducciones en YouTube.

Además, se encuentra en el puesto número 12 de las canciones más escuchadas a nivel mundial en iTunes y ya entró al top 50 de Spotify.

"Bowser" vive enamorado de la "Princesa Peach", hecho que ha quedado demostrado a lo largo de la saga "gamer". En la película, la pista se presenta como una declaración de amor del personaje:

"Peach, te encontré. Y junto a ti yo triunfaré. Peach, es verdad. Y voy a amarte hasta el final", se escucha en una de las principales estrofas.

En una mezcla de romanticismo y comedia, la letra también incluye referencias a otros personajes: "Mario, Luigi y Donkey Kong también lo verán. Ni un millón de Koopas me podrán alejar. Sabes, Peach, que al final pasará. ¡Mía serás!".

Con un éxito arrollador, "Peaches" y Nintendo se perfilan como una de las películas consentidas de los Premios Óscar de 2024. No solo por el número de reproducciones o la originalidad del clip y su elenco, sino por la banda sonora.

Otra de las canciones que ha llamado la atención de los "gamers" y fans de "Mario Bros" es "DK Rap" o el Rap de "Donkey Kong".