Pedro Ferriz Hijar se recupera en casa tras alerta de infarto

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este miércoles el estado de salud del comunicador Pedro Ferriz Hijar acaparó el ojo mediático, luego de cancelar repentinamente su noticiero y escribir una alarmante publicación en X, donde informó que estaba presentando señales de infarto.

En el post, el hijo del también periodista Pedro Ferriz de Con, sorprendió a sus seguidores en la plataforma al mencionar que debía ir de urgencia al hospital:

"Estimado auditorio: Por causas de fuerza mayor, no podré hacer noticiero el día de hoy. Al parecer traigo un infarto o un derrame y tengo que ir a checarme de manera urgente. Gracias a todos por su comprensión".

¿Cuál es el estado de salud de Pedro Ferriz?

Tras recibir decenas de mensajes que pedían por su bienestar, el comunicador notificó la mañana de este jueves que ya se encontraba en casa y dio más detalles sobre su actual estado de salud, luego de ser atendido por los especialistas.

"Muchas gracias a todos por sus mensajes, ya me encuentro en casa. Todo se inició, con una inflamación fuerte en el oído, al parecer los exámenes salieron bien y puede ser solucionado con unas pastillas", escribió.

Además añadió un agradecimiento especial por los mensajes de apoyo que recibió: "Agradezco a todos por estar en sus oraciones".