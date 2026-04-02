Pedro Pascal en Ciudad de México: regalo y apoyo oficial

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sorprendió a Pedro Pascal con un peculiar regalo de cumpleaños durante su visita a la capital, momento que fue compartido a través de redes sociales.

Pedro Pascal recibe regalo especial en Ciudad de México

El actor chileno, quien se encuentra en México grabando la película "De noche" bajo la dirección de Todd Haynes, recibió un ajolote como obsequio, lo que generó una reacción inmediata entre él y parte del elenco.

Durante el encuentro, Pascal no ocultó su entusiasmo por la ciudad:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Es mi ciudad favorita de todo el mundo. Esta película no podría existir si no fuera por México realmente y la belleza de la ciudad, es una magia visual que no se podría hacer en otro país", comentó.

Apoyo oficial a la producción cinematográfica en CDMX

Por su parte, Brugada reiteró el apoyo del gobierno capitalino a la producción cinematográfica que actualmente se desarrolla en el Centro Histórico.

"Lo que necesiten. Aquí están nuestros compañeros para todo los que nosotros podamos apoyar. Eso va a ayudar mucho", expresó Clara Brugada.

En las últimas semanas, Pedro Pascal ha sido captado recorriendo distintos puntos de la ciudad, como el Museo Nacional de Antropología, lo que ha incrementado el interés de fans y usuarios en redes sociales.

Además, ha sido visto acompañado del creativo Rafael Olarra, con quien ha sido vinculado sentimentalmente. Olarra es un artista argentino relacionado con el mundo de la moda y la dirección creativa, destacando por su trabajo en campañas visuales y styling.

El 2026 se perfila como uno de los años más activos en la carrera del actor. Además de "De noche", Pascal protagoniza proyectos de gran escala como "The Mandalorian & Grogu", dentro del universo de "Star Wars", así como "Avengers: Doomsday", producción de Marvel Studios.