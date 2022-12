Pelé y su polémica aparición en un capítulo de Los Simpson

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- La trascendencia de Edson Arantes do Nascimento "Pelé" fue más allá del mundo del futbol. La muestra es su aparición en un capítulo de Los Simpson. Sin embargo, su participación en el mundo de la familia amarilla no fue tan halagadora como podría pensarse.

En el quinto episodio de la novena temporada de la familia más famosa de la televisión, llamado "The Cartridge Family", "O Rei" tiene una intervención. En el capítulo estrenado el 2 de noviembre de 1997, se disputa una supuesta final del Mundial entre Portugal y México.

Previo al juego, Pelé aparece para dar arranque al duelo, no sin antes realizar una mención comercial. Cuando termina, un directivo le entrega una enorme bolsa con dinero, lo que podría interpretarse como una crítica a la corrupción en la FIFA.