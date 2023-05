Pelea entre Ricardo O'Farrill y Daniel Sosa duró dos minutos

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- A más de una semana que el comediante Ricardo O'Farrill explotó contra el mundo del Stand Up en México a través de una serie de transmisiones en vivo que se viralizaron en redes sociales, continúan las versiones sobre lo que ocurrió en el fin de semana de la boda de Mau Nieto.

Días después de que Ricardo O'Farrill realizó una transmisión en vivo donde arremetió contra personajes de la cúpula del Stand Up en México, los comediantes Chaparro Salazar y Lalo Villar hablaron en su podcast "ALV" sobre ese fin de semana en el que se dieron amenazas, denuncias y acusaciones en contra de Daniel Sosa, Mauricio Nieto, e incluso Sofía Niño de Rivera.

"Los que fueron implicados en este escándalo, son famosos, famosos. No sólo de redes", indicó Chaparro Salazar.

Mientras que Lalo Villar agregó: "El caso de Mau Nieto y Daniel Sosa, eso sí los puede llevar a una cuestión legal y lo de Bryan, eso también va a una cuestión legal porque además salió su esposa a decir: 'gracias, Richie por darme voz'".

Chaparro Salazar, quien estuvo invitado a la Boda de Mau Nieto, también narró cómo fue el momento en que se dio la discusión entre Ricardo O'Farrill y Daniel Sosa: "ellos estaban allí como discutiendo y justo los empezaron a separar y Richie le decía: 'ya te dije que no me puedes decir esas cosas, además por qué estás interrumpiendo...' y ahí fue cómo: ¿qué acaba de pasar?".

Además, aclaró que Richie O'Farrill, como también se conoce al comediante, se quedó posterior a la confrontación, que en palabras del Chaparro Salazar duró alrededor de dos minutos y después se separaron.

En el live que Richie O'Farrill realizó en Instagram narró que Daniel Sosa lo confrontó durante la boda, además de que lo empujó y comenzó a lanzarle amenazas de muerte.

"A mí una de las cosas que me sacaron de pedo, de las cosas que decían, es que haya habido amenazas de muerte, ¿sabes? Porque, o sea, se me hace demasiado dramático de la gente que hace ese tipo de amenazas", indicó.

Posteriormente confirmó en el podcast que esa discusión derivó en que al día siguiente no dejaran pasar a Richie O'Farrill, quien apoyó en sus inicios a Daniel Sosa.

"Que poderoso es Richie, que poderoso es ese cabrón… Cinco personas que mencionó fueron Tendencia en Twitter, él fue tendencia en Twitter", indicó Chaparro Salazar.

Ricardo O'Farrill explotó contra el mundo del Stand Up tras una discusión en la boda de Mau Nieto en Valle de Bravo que derivo en que no lo dejaran entrar a la tornaboda al día siguiente.

A través de una transmisión en vivo en Instagram el comediante señaló a varios personajes de la cúpula del Stand Up en México, incluidos Mauricio Nieto y Daniel Sosa, a quienes acusó de haber drogado a una persona sin su consentimiento.