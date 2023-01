Películas extranjeras rumbo a una nominación para los Oscar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- Las producciones candidatas a "mejor película extranjera" en la 95ª edición de los Premios Oscar son varias y de hecho algunas todavía no han llegado a todas las salas de cine del mundo. Las nominadas definitivas no se conocerán hasta el próximo 24 de enero y estas son algunas de las preseleccionadas que han dado qué hablar en la crítica especializada.

La gala de los Oscars 2023 tiene su fecha de realización pactada para el próximo 12 de marzo y los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas volverán a ser otorgados en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Entre las preseleccionadas a "mejor película extranjera o internacional" se encuentran dos latinoamericanas.

Una de ellas proviene de nuestro país, de la mano de Alejandro G. Iñárritu: "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades". La cinta tuvo su estreno en noviembre del pasado 2022, dura 159 minutos y aborda la historia de un reconocido periodista y documentalista mexicano, que regresa al país para hacerle frente a su pasado lleno de recuerdos tormentosos, pero también el cariño de familiares y amigos.

La otra producción latinoamericana que compite para quedar como nominada definitiva es "Argentina, 1985" de Santiago Mitre. La película argentina se estrenó el septiembre de 2022 y ha cosechado el visto bueno de la crítica especializada, sobre todo en los festivales internacionales de cine. La trama aborda los juicios históricos contra los genocidas de la más cruel dictadura militar del país sudamericano.

Otra de las películas extranjeras que no puedes perderte es "Sin novedad en el frente" de Edward Berger, que se encuentra disponible en Netflix. La cinta alemana es una adaptación de la novela de Erich Maria Remarque y es un relato de las angustias y las horribles experiencias de un joven soldado alemán en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial.

Finalmente, la cuarta película para no perderse es "Holy Spider" de Ali Abbasi, que tiene de protagonista a Zar Amir-Ebrahimi (ganadora de los premios a "Mejor Actriz" en el Festival de Cannes y en el Festival de Cine Europeo de Sevilla). La cinta abanderada de Dinamarca para los Oscars está ambientada en 2001 y en Irán, y está basada en hechos reales y en las vivencias de una periodista de Teherán que investiga los asesinatos de una serie de mujeres en la ciudad santa de Mashhad.