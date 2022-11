Películas que no son de terror para disfrutar en este asueto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- Una buena forma de pasar el rato este asueto por Día de Muertos es preparar palomitas, acomodarse frente a la televisión o pantalla y disfrutar de una buena película en casa.

En estas fechas es muy común que la programación en la televisión esté llena de contenido relacionado al terror, pero no eres muy fan de los gritos, los monstruos y la adrenalina, aquí te dejamos algunas opciones que te harás pasar un muy buen rato.

"Coco". Para este Día de Muertos no puede faltar esta película animada, ganadora del Oscar. Es un buen pretexto para pasar el tiempo con la familia y además, ayudarles a los más pequeños de la casa comprender una de las tradiciones más bonitas de México. La trama narra la historia de Miguel, un niño que por desafiar a su familia logra pasar al mundo de los muertos, mientras sigue soñando con ser músico. Está disponible en Disney+.

"Blonnde". Alejada completamente de las festividades, pero inspirada en la vida de la desaparecida Marilyn Monroe está cinta de Netflix trata de descifrar a la mujer detrás del personaje de la icónica rubia de Hollywood. Estuvo hecha bajo la dirección de Andrew Dominik y protagonizada por Ana de Armas; además es una adaptación de la novela homónima del 2000, escrita por Joyce Carol Oates.

"Whiplash: música y obsesión". Otra opción para ver este día es este intenso drama que se enfoca en el baterista Andrew (Miles Teller) y su exigente maestro de música interpretado por el actor J.K. Simmons, la historia y el excelente trabajo de Simmons lo hicieron merecedor de un premio Oscar a mejor actor de reparto. Se puede ver en Netflix.

"Macario". Esta emblemática película mexicana de los años 60 se transmitirá este miérfoles por el canal "De película" a las 19:44 horas. Narra la historia de Macario, un campesino humilde que, tras tener un encuentro con la muerte, recibe un "don" para poder decidir quien vive o quien muere. La cinta, protagonizada por Ignacio López Tarso ya es considerada como parte del cine de culto, además de ser la primer producción nacional en estar nominada al Premio de la Academia.

"La mujer del diablo". Si prefieres hacer maratón de una serie mexicana, una buena recomendación es "La mujer del diablo", que se puede ver a través de la plataforma de Vix. La serie relata la historia entre un psicópata y una mujer con síndrome de Estocolmo; además cuenta con las actuaciones de José Ron, Azul Guaita, Adriana Louvier, José Pablo Minor y Carolina Miranda.

"Thor: love and thunder". Si eres fan de las historias de superhéroes, esta cinta de Marvel es para ti. La cuarta entrega de la saga basada en el dios del trueno, Thor, lo tiene todo para convertirse en tu favorita. Acción, una historia de amor y una implacable batalla entre el héroe, encarnado por Chris Hemsworth, y Gorr (Christian Bale), conocido por ser un asesino de dioses. Está en Disney+.

"Free guy". Esta película protagonizada por Ryan Reynolds, que obtuvo una nominación al Oscar puede verse en Star+. Cuenta lo que pasa cuando un trabajador de banco, quien creía ser una persona completamente común, se da cuenta de que en realidad es un jugador de un videojuego.

"El callejón de las almas perdidas". Unos estafadores e ilusionistas son los protagonistas de esta producción de Guillermo del Toro, que está disponible en Star+. En este remake que obtuvo tres nominaciones al Oscar, incluida a Mejor Película y Mejor Fotografía, participan Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Willem Dafoe, entre otros.

"Los ojos de Tammy Faye". No se pueden perder esta película con el que Jessica Chastain ganó el premio Oscar en la pasada ceremonia, quien realiza una interpretación de Tammy Faye, quien fue una cantante y personalidad de la televisión en Estados Unidos. Se encuentra en Star+.