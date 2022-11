Pepe Aguilar da positivo a Covid

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Pepe Aguilar está contagiado de Covid-19, el cantante de 54 años compartió en un video que después de haberse "salvado" durante más de dos años, ahora se contagió y debe mantenerse aislado.



El papá de Ángela Aguilar, que hace unos días se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México para cerrar el Desfile de Día de Muertos, explicó que le aplicaron la prueba sin pensar que estaría contagiado, pues no tiene síntomas.

Aguilar bromeó ante la cámara de "Despierta América" al contar cómo se enteró que estaba contagiado.

"El virus este que a todo mundo le da, me había salvado durante dos años y cachito y ayer por la tarde, de pura tarugada me hicieron una prueba porque se la estaban haciendo a todo mundo y que salgo positivo, yo siempre he sido muy positivo, pero no esperaba ser positivo de esta tarugada", expresó.

El artista se disponía a presentar su libro "Mexicano hasta los huesos" en Guadalajara, en donde se revela la memoria gráfica del espectáculo que ofreció la familia Aguilar hace dos años en la pandemia.