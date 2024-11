Pepe Aguilar es abucheado por cantar tema dedicado a Nodal

La relación entre Ángela y Christian Nodal sigue cobrándoles estragos, ya no sólo a los recién casados, sino a las personas a su alrededor, como es el caso de Pepe Aguilar que, en un reciente concierto, cuando estaba a punto de cantar "Cuídamela bien", tema que dedicó a su yerno, el público empezó a abuchearlo, sugiriendo que no quería escucharlo interpretar esa canción.

En redes sociales circula un video de uno de los conciertos de Pepe Aguilar, quien dispuesto a interpretar su más reciente sencillo "Cuídamela bien", se toma un momento para conversar con su público y contarles un poco de la historia del tema.

"Esta canción está dedicada a un momento de la vida, que llegan a tener algunos seres humanos, algunos humanos que somos papás, llegamos a tener un momento en la vida, donde nuestros hijos se nos casan", expresó.

En cuando el intérprete de regional mexicano expresó estas palabras, su audiencia comenzó a abuchearlo a unísono, demostrando la antipatía que les genera dicho tema; hasta hubo quien lo denominó como un "traidor".

Aguilar, que se caracteriza por su frontalidad, no reaccionó a los gritos negativos que recibió y siguió con su interpretación.

No queda muy claro si el video fue tomado antes o después de la entrevista en que Cazzu, la expareja de su yerno, aclarara en un podcast argentino que ella no tenía conocimiento de la relación que existía entre Nodal y Ángela, como la joven cantante aseguró a "ABC News".

Y, si bien, la desaprobación del público se agudizó tras estos eventos, en realidad, la animadversión que Ángela ha producido proviene de tiempo atrás, ya no sólo desde que emprendió su relación con Nodal, sino desde las declaraciones desafortunadas en que parecía desdeñar sus orígenes mexicanos, al revelar que tenía ascendencia argentina.

Hace unos días, Pepe Aguilar sostuvo una charla con Mariano Osorio, al que confió que sí le afectó el hecho de que su hija se casara con sólo 20 años de edad, pues sus expectativas para el futuro de Ángela eran muy distintas.

"No te voy a mentir; las expectativas no era que mi hija se casara a los 20 años, entonces sí es un shock", expresó.

Pese a todo, afirmó que, cuando la joven y Nodal tomaron la decisión de casarse, respetó su decisión, pero eso no evitó que lanzara "Cuídamela bien", tema compuesto por Juan Carlos Corral Félix, mejor conocido como "el Kakalo".

En la canción, Aguilar solicita a su yerno demostrar a los demás que su amor por su hija es puro, a través de estrofas como "Ámala, cabr*n, demuéstrale al mundo que agarraste el rumbo y tienes corazón".