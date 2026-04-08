CIUDAD DE MÉXICO. -Daddy Yankee es el primer artista urbano latino en ser nombrado Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación y será agasajado en una gala especial en noviembre en Las Vegas.

La Academia Latina de la Grabación anunció el martes que el ganador del Latin Grammy y nominado al Grammy, cuyo nombre verdadero es Ramón Luis Ayala Rodríguez, es su Persona del Año 2026.

"Es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura", dijo Daddy Yankee en un comunicado enviado por La Academia Latina de la Grabación. "Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y, específicamente, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía".

La Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación reconoce a músicos por sus logros artísticos en la industria de la música latina, así como por sus esfuerzos humanitarios.

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Daddy Yankee se suma a una lista que incluye a Carlos Santana, Gloria Estefan, Ricky Martin, Shakira y, más recientemente, a Raphael . Es el primer representante de la música urbana latina en recibir este reconocimiento y será homenajeado en una gala privada el 11 de noviembre en Las Vegas, como parte de La Semana Latin Grammy. La gala incluirá un concierto tributo con versiones de su repertorio interpretadas por artistas internacionales y amigos.

Daddy Yankee es uno de los pioneros del reguetón y su carrera como cantante, compositor e intérprete abarca casi tres décadas desde sus orígenes humildes en los barrios de Las Lomas y Villa Kennedy en San Juan, Puerto Rico. La Academia lo destacó como Persona del Año por defender el arte y contribuir a su legitimación cultural "en un contexto en el que el reguetón era estigmatizado por la sociedad", señaló la organización.

"Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina", dijo Manuel Abud, director ejecutivo de La Academia Latina de la Grabación. "Su liderazgo, visión disciplinaria y abrió camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores".