Bloqueo causa muerte de un motociclista

Manifestaciones por falta de agua en el Anillo Periférico Norte, ocasionaron que un joven motociclista se estampara contra una camioneta que estaba detenida por ese motivo y que perdiera la vida en el acto a causa de las fuertes lesiones que se causó.

La tarde de este lunes, grupos de manifestantes de colonias aledañas al Anillo Periférico Norte, bloquearon dos puntos de esa importante arteria en protesta de que tienen meses sin recibir el vital líquido y aseguran que no hay respuesta por parte del Interapas.

Fueron dos puntos de manifestaciones, uno bajo el puente de la Avenida del Sauce, donde confluye también la avenida Real a Saltillo, y el otro en el puente de las vías a Aguascalientes por la Coca Cola.

Incluso, los manifestantes se auxiliaron con la quema de llantas para evitar el paso de los vehículos y solamente podían pasar motocicletas, por lo que el tránsito colapsó en esa parte del Periférico y cientos de vehículos se quedaron varados en ambos sentidos

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Fue cerca de las siete de la noche, cuando un motociclista de 18 años de edad se desplazaba sobre esa arteria con dirección de la carretera a Zacatecas hacia la de Matehuala, a bordo de una moto Honda.

Fue a la altura de la embotelladora Coca Cola, donde se impactó de lleno contra la parte posterior de una camioneta Ford color blanco tipo redilas de tres toneladas, que se encontraba ahí detenida debido a la manifestación.

A causa del fuerte golpe el motociclista sufrió lesiones graves en todo el cuerpo, algunos testigos llamaron a los cuerpos de auxilio pero cuando los paramédicos lo revisaron se determinó que ya había perdido a la vida.

Elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron a tomar conocimiento del hecho como primeros respondientes y se acordonó la zona para que el resto de las autoridades iniciaran las diligencias.

Personal del Servicio Médico Legista realizó el levantamiento del cuerpo, siendo trasladado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares.

Por su parte, la Policía Vial de Soledad realizó un cierre en su jurisdicción del Anillo Periférico, a la altura de la colonia Puerta Real, con el fin de contener el flujo de vehículos hacia el tramo de las protestas.

Para ello se mantuvo presencia de policías de movilidad, quienes realizaron labores para agilizar la circulación y orientar a automovilistas hacia rutas alternas.

Se recomendaba a la ciudadanía tomar precauciones, salir con anticipación y utilizar vías alternas ya que los dos sentidos del Periférico estaban bloqueados por los manifestantes.