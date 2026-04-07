Vendedor agresor de un anciano es retirado de la calle

La Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que retiró y canceló el permiso al comerciante señalado como responsable de agredir a un adulto mayor en el Barrio de Tequisquiapan, luego de que el hecho generara indignación entre vecinos y testigos.

De acuerdo con la dependencia municipal, tras conocerse la agresión ocurrida sobre la calle Mariano Arista, a las afueras del Colegio Sagrado Corazón, se actuó de manera inmediata para retirar al comerciante del sitio y notificarle la cancelación de su autorización para laborar.

La autoridad dejó en claro que este tipo de conductas son inaceptables y advirtió que mantendrá vigilancia para evitar que la persona continúe trabajando en la vía pública.

El caso ocurrió a finales de la semana pasada, cuando un adulto mayor resultó gravemente lesionado luego de ser golpeado presuntamente por el comerciante. Testigos señalaron que el conflicto comenzó cuando el hombre pidió que se retirara del lugar donde estaba instalado, lo que derivó en una discusión que fue subiendo de tono.

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Según las versiones, el comerciante habría perdido el control y comenzó a golpear al adulto mayor, quien cayó al suelo con heridas visibles en la cabeza y sangrado. Personas que se encontraban en el sitio solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de la gravedad de la agresión.

La Dirección de Comercio reprobó el acto de violencia, especialmente por tratarse de una persona en situación vulnerable, y reiteró que mantendrá supervisión constante para impedir que el agresor vuelva a instalarse tras lo ocurrido.

Sobre el caso, la titular de la Fiscalía General del Estado, María Manuela García Cázares, señaló que la institución ya inició indagatorias, aunque hasta el momento no existe una denuncia formal. "Sí vi el video; sin embargo, estamos investigando, no tenemos denuncia, la persona no se ha presentado, estamos investigando de quién se podría tratar para ver si quiere denunciar", declaró.