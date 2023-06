Pese a Verified Fan, reventa para Taylor Swift hasta en 100 mil pesos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- Los conciertos de Taylor Swift han generado gran expectativa en México, donde contados fans de la cantante, originaria de Pensilvania, Estados Unidos, lograron formarse en la fila virtual para obtener sus boletos para la primera fecha en el Foro Sol.

La modalidad de "Verified Fan" impuesta por Ticketmaster México para los conciertos de Taylor Swift en México ha molestado a los fans, quienes quedaron en lista de espera, mientras que revendedores obtuvieron el enlace para entrar a la fila virtual y adquirir boletos.

Pese a que esta modalidad promovía que los boletos quedaran en manos de verdaderos fans, en redes sociales, los "swifties" han denunciado que las entradas para el concierto del 24 de agosto a realizarse en el Foro Sol, cuya venta inició este martes, ya han sido colocados en páginas especializadas en reventa de boletos tales como StubHub y Viagogo.

En StubHub el costo de los boletos oscila entre los 30 y los 112 mil pesos, según la zona que se desee adquirir: General B a Platino.

Mientras que en Viagogo, el costo de las entradas para la misma fecha oscila entre los 19 mil y los 27 mil pesos, de acuerdo con la zona.

Pero no sólo en páginas de reventa, en redes sociales, los revendedores también están dispuestos a ofrecer los codiciados boletos a cambio de elevadas cantidades.

Ante la creciente ola de denuncias en redes sociales, Ticketmaster México dio a conocer las fechas oficiales de la liberación de boletos para Taylor Swift.

Mientras que los boletos físicos se expedirán el 3 de julio, los que se compraron en la modalidad Ticketfast se liberarán el 7 de agosto.

"Aún no hay boletos emitidos. Evita caer en estafas de personas y plataformas. No compres afuera de nuestros canales oficiales", se lee en la publicación realizada en Twitter.

Taylor Swift llega a México este año para deleite de sus fans mexicanos quienes esperaron más de 13 años para acudir al primer concierto en tierra azteca.

La intérprete de "Blank Space", "Bad Blood", "Fearless" y "End Game" realizará cuatro conciertos consecutivos en el Foro Sol, entre el 24 y el 27 de agosto de este año.

Los boletos para los conciertos están a la venta a través de Ticketmaster, plataforma que implementó la modalidad "Verified Fan" para dar acceso a los fans que buscan boletos para alguna de las fechas mencionadas.

Para poner participar en la dinámica era necesario tener una cuenta de correo electrónico registrada en Ticketmaster. Aquellas personas que están en lista de espera no tienen posibilidad de adquirir fechas, hasta que Ticketmaster verifique que haya disponibilidad de entradas.