Peso Pluma protagoniza altercado con alguien de su staff en la calle

CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- Peso Pluma vuelve a captar la atención del público, pero esta vez no por sus recientes éxitos, sino debido a una supuesta pelea en plena vía pública, con un hombre que se presume podría ser su primo.

La fama que actualmente rodea al intérprete de "Ella baila sola" ha llevado a que sus seguidores estén pendientes de cada uno de sus pasos, generando una gran cantidad de opiniones tras la viralización del polémico video en redes sociales.

Todo comenzó cuando una cuenta de Instagram compartió el material en el que se puede apreciar a Peso Pluma, exponente de los corridos tumbados, aparentemente enfrentándose con empujones y manoteos a una persona.

La situación no se detuvo ahí, ya que en un tono molesto, pareciera que el cantante insultó a su "familiar": "Vete a la ve...", se escucha.

La escena sucede en medio de una camioneta negra y un autobús. Posteriormente, el hombre se aleja del intérprete y este último se pierde detrás del auto, que sería de su propiedad.

En el clip, titulado "Peso Pluma se pelea con su primo", la usuaria @nelssiecarrillo, quien lo publicó, agregó: "Vaya coraje que tenía Peso Pluma, pero me dicen que supuestamente no era su primo".

Aunque hasta este viernes se desconoce la identidad del individuo, en las redes sociales surgieron especulaciones que señalan que posiblemente se trate de un miembro del equipo del cantante.A pesar de que en días recientes el intérprete de "La bebe" se ha ganado el cariño del público, esta vez recibió duras críticas por parte de los usuarios. Algunos comentarios expresaron: "Qué naco, ya se cree un divo", "Ese no parece ser Tito (su primo). Tito tiene el mismo corte de pelo que Hassan", "No importa si era su primo o no, nada justifica tratar a alguien así", "Pobre primo".En otros, los fanáticos especularon que se trataba de una pelea dentro de su equipo, y que Hassan Emilio Kabande, su nombre real, salió a separar a los involucrados, pero esta información aún no ha sido confirmada.Por su parte, el cantante tampoco ha hecho comentarios públicos al respecto.