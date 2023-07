Peso Pluma supera a Adele como los más escuchados en Spotify

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 11 (EL UNIVERSAL).- 2023 se está convirtiendo en el año de la música regional mexicana, en especial de los corridos tumbados, un género prácticamente nuevo, pero que llegó para arrasar.

Artistas como Natanael Cano, Junior H o Peso Pluma han significado un trancazo en la industria, alcanzando niveles de popularidad inimaginables para artistas tan jóvenes y con una corta carrera musical.

Pero, quien sin lugar a dudas se lleva el trono dentro de este estilo es Peso Pluma, pues a sus 24 años no solo lidera todas las listas de popularidad, sino que ha rebasado a otras grandes estrellas como Bad Bunny y ahora a la cantante británica Adele.

Aunque no nos referimos al talento o la cantidad de premios que el mexicano ha alcanzado, sino en los oyentes que ambos tienen en sus respectivos perfiles de Spotify. Y es que la intérprete de "Hello" posee la nada despreciable cantidad de poco más 52 millones de escuchas, mientras que el jalisciense ya logró rebasarla con sus 52 millones 200 mil oyentes, colocándolo en el puesto número 36 de los artistas más escuchados.

El éxito del artista de la "Doble P" creció luego de sus sencillos como "La Bebé", "Ella baila sola" que se viralizaron a través de las redes sociales y se confirmó tras su colaboración con Bizarrap, que, aunque es una de las más polémicas del argentino, también es de las más escuchadas.

Por su parte, Adele no sólo es una de las artistas más icónicas del pop en inglés, también de las más exitosas, entre sus múltiples premios se encuentran un Oscar y 15 premios Grammy.