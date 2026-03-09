Pin de Punch, el mono del zoológico Ichikawa, llega a Crocs
El pin de Punch estará disponible desde el 14 de marzo en la tienda oficial de Crocs en línea.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- La ternura también puede convertirse en tendencia... y ahora en un accesorio de moda . La historia de "
Punch", un pequeño macaco japonés que conmovió a internet sigue dando de qué hablar, y esta vez una famosa marca decidió rendirle homenaje con un producto especial que ya despertó la curiosidad de miles de fans.
Crocs lanza pin inspirado en "Punch"
La marca Crocs decidió sumarse a la tendencia de "Punch", que se volvió famoso en redes sociales por no separarse de su peluche.
A través de sus redes sociales, la compañía presentó un pin inspirado en el mono, diseñado especialmente para los populares accesorios Jibbitz, los pequeños adornos que se colocan en los zuecos de la marca.
El diseño del accesorio muestra al pequeño primate abrazando a su inseparable peluche, recreando la imagen que hizo suspirar a millones de usuarios en internet.
¿Cuándo y dónde comprar el pin de "Punch"?
De acuerdo con la información difundida por Crocs, el Jibbitz de "Punch" estará disponible a partir del próximo 14 de marzo como parte de los accesorios oficiales para los modelos de la marca.
Aunque todavía no se ha revelado el precio del pin, se informó que podrá adquirirse directamente a través de la página web oficial de Crocs, donde suelen lanzarse este tipo de accesorios temáticos.
¿Por qué se hizo viralPunch?
La historia de Punch comenzó a difundirse en redes sociales cuando usuarios de plataformas como TikTok compartieron videos del pequeño macaco abrazando un peluche como si fuera su madre.
Las imágenes despertaron una enorme ola de ternura y empatía, convirtiendo rápidamente al animal en un fenómeno viral.
"Punch" es una cría de mono que vive en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, ubicado en Japón.
De acuerdo con los cuidadores del lugar, el pequeño primate fue rechazado por su madre poco después de nacer, una situación poco común pero posible entre algunos primates.
Ante ello, el equipo del zoológico decidió intervenir para garantizar su bienestar y ofrecerle un objeto que pudiera brindarle seguridad emocional. Fue así como le entregaron un peluche de mono, el cual el pequeño adoptó casi de inmediato.
En los videos que se volvieron virales, "Punch" aparece cargando su peluche, abrazándolo mientras camina o incluso cuando descansa, escenas que conmovieron a miles de personas en todo el mundo.
