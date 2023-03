Piqué habla de su ruptura con Shakira

CIUDAD DE MÉXICO. - La separación con Shakira le ha costado a Gerard Piqué no solo las críticas y burlas en redes sociales, sino también que ciudades enteras se vuelquen contra él, o por lo menos así lo percibe el exfutbolista, quien habló sobre las aparentes consecuencias de su decisión amorosa.

La polémica ruptura no ha dejado de dar de qué hablar, tanto en los medios de comunicación como en la Kings League, el proyecto “deportivo” del español que está relacionado con el mundo del streaming, pues sus colegas constantemente ven oportunidades para recordarle al exBarcelona su pasado con la barranquillera.

Fue en una de las emisiones donde Piqué, si bien se mantuvo callado con el tema de Shakira, externó cómo es que algunos países de Latinoamérica han cambiado su “comportamiento” con él tras su relación con la joven Clara Chía.

Todo comenzó cuando el empresario estaba haciendo un comentario sobre un tema futbolístico y expresó: “La que me lio Juan, si ahora imponemos chutar el penalti, sabiendo lo negativo que está, vamos, hay un Cristo en México que no puedo entrar”. Cabe mencionar que la expresión “tener un Cristo”, en España, se refiere a que hay algo malo preparado o que no hay un buen recibimiento, de acuerdo con “People”.

Pese a que solo pudo tratarse de una broma o de un comentario chistoso a medias, lo cierto es que los fanáticos de la colombiana han hecho presencia en redes sociales, mientras que Piqué ha perdido seguidores y ganado espectadores en su contra, situación que no parece incomodarle.

A pesar de que la enamorada pareja ha estado bajo la tormenta mediática desde meses atrás, parece que las indirectas poco los han “salpicado”, pues ahora sale a la luz que aparentemente estarían en planes de llegar al altar.