Piqué se enteró por los medios del vuelo de Shakira hacia Miami

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Shakira cerró el ciclo después de abandonar Barcelona junto con sus hijos: Milán y Sasha.

El pasado domingo, la famosa anunció en redes sociales que sus planes de volar en instalarse en Miami, tras su mediática separación con el futbolista Gerard Piqué, por fin se habían concretado, por lo que iniciaba un "nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad".

"Gracias a todos los que surfearon junto a mis tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer", agregó.

A pesar de que los deseos de la colombiana se conocían desde meses atrás debido a que fue parte del acuerdo legal por la custodia de sus hijos, las enfermedades de su padre William Mebarak y su madre Nidia del Carmen Ripoll frenaron el "itinerario", además de las vacaciones navideñas que también crearon conflicto entre la expareja, de acuerdo con medios españoles.

Ante el panorama, se desconocía en qué momento la cantante cambiaría de aires, sin embargo, la reciente primicia también tomaría por asalto a Piqué.

Aparentemente, el exdeportista y presidente de la Kings League se enteró gracias a la prensa.

El medio catalán "Vanitatis" aseguró que el pasado viernes, Shakira se comunicó con el novio de Clara Chía para avisarle personalmente que abandonaba el país, pero este ya se habría dado cuenta por una exclusiva que el mismo sitio publicó.

En él se detallaba el plan que tenía la intérprete de "Ojos Así" respecto a la mudanza y se informaba cuándo y cómo ocurría. Asimismo, se hablaba del futuro de Mebarak y Ripoll, ya que aún se encontraban en el país.

La situación habría causado molestias en Gerard debido a la forma en que se dio.

Después de la salida de la barranquillera, el español habló por primera vez sobre el "acoso" que vive por parte de los fanáticos de Shakira, así como de la polémica canción que le provocó cientos de burlas en las redes, sin embargo, no dio detalles de la aparente descortesía de Shakira.