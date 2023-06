Piqué y Clara Chía demandan a periodista español, alegan acoso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- A casi un año de que se hiciera público su romance, Piqué y Clara Chía no sólo lucen más enamorados que nunca, también han demostrado que están dispuestos a defender su relación de quien sea, incluida la prensa española, que ha hecho de todo con tal de captarlos juntos o tener una declaración suya.

Es por ello que han decidido tomar cartas en el asunto para cuidar de su privacidad, aunque esto signifique acudir a los tribunales. Y es que, de acuerdo con varios medios internacionales, la pareja emprendió acciones legales en contra de uno de los reporteros y paparazzis que ha seguido muy de cerca su historia de amor, se trata de Jordi Martín, conocido por sus colaboraciones en programas como "El Gordo y La Flaca".

En los documentos que fueron presentados el pasado 10 de mayo en una corte en Barcelona, Piqué y su joven novia demandaron a Martín alegando que se sienten acosados y perseguidos, pues aseguran que el fotógrafo había traspasado una zona privada para tener acceso a ellos y fotografiarlos juntos.

Pero eso no es todo, incluso, solicitaron una orden de restricción para que el paparazzi no pueda acercarse a ellos a menos de 3 mil metros de distancia. Será el día de mañana cuando la pareja y Martín se vean cara a cara en los juzgados, pues están citados a una primera comparecencia.

Cabe destacar que este no es el primer pleito legal en el que ambas parte se ven enfrascadas, hace unos meses el periodista adelantó que llevaría Piqué a los tribunales por difamación, pues el presidente de la Kings League lo llamó adicto en las redes sociales y aunque Martín si enfrentó un problema con el consumo de sustancias en el pasado, ahora asegura estar completamente limpio y el hecho de que la expareja de Shakira lo haya presentado como una problemática actual le habría traído consecuencias.

Martín es un reconocido reportero en España y gracias a su labor ha conseguido varias exclusivas, incluyendo el tema de la separación de la colombiana y el exjugador del Barcelona y todos los detalles que posteriormente salieron a relucir.