Pitbull cancela en Tijuana: Shakira abrirá su gira en México sin él

Tijuana.– A pocas horas del regreso de Shakira a los escenarios mexicanos, su concierto de esta noche en el Estadio Caliente sufrió una baja inesperada: Pitbull no podrá presentarse como artista invitado.

El show marcará el inicio de la segunda etapa de la gira "Las mujeres ya no lloran" en México. El plan era que el rapero abriera la noche, pero un problema técnico frustró su viaje desde Miami.

Según informó OCESA en un comunicado, el avión en el que Pitbull viajaría a Tijuana presentó desperfectos que lo dejaron varado en Florida.

"Sentimos profundamente este inconveniente, que sin duda habría sumado a una noche inolvidable", señaló la promotora.

El intérprete de "Fireball" envió un mensaje para disculparse con sus fans, agradecer a la colombiana y desearle el mejor de los shows:

"Hay cosas que uno en la vida no puede controlar, pero Tijuana y todo México, que bailen y disfruten con la única: Shakira. Shakira, muchas gracias por la oportunidad y yo sé que vas a darle un show espectacular. ¡Que viva México y ya tú sabes!".

La cancelación de Pitbull aplica solo para la fecha en Tijuana. Sus presentaciones en Hermosillo, Torreón y Monterreyse mantienen sin cambios.

