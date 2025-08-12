Pitbull cancela en Tijuana: Shakira abrirá su gira en México sin él
El rapero cubano no podrá presentarse esta noche por un problema técnico en su avión.
Tijuana.– A pocas horas del regreso de Shakira a los escenarios mexicanos, su concierto de esta noche en el Estadio Caliente sufrió una baja inesperada: Pitbull no podrá presentarse como artista invitado.
El show marcará el inicio de la segunda etapa de la gira "Las mujeres ya no lloran" en México. El plan era que el rapero abriera la noche, pero un problema técnico frustró su viaje desde Miami.
Según informó OCESA en un comunicado, el avión en el que Pitbull viajaría a Tijuana presentó desperfectos que lo dejaron varado en Florida.
"Sentimos profundamente este inconveniente, que sin duda habría sumado a una noche inolvidable", señaló la promotora.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El intérprete de "Fireball" envió un mensaje para disculparse con sus fans, agradecer a la colombiana y desearle el mejor de los shows:
"Hay cosas que uno en la vida no puede controlar, pero Tijuana y todo México, que bailen y disfruten con la única: Shakira. Shakira, muchas gracias por la oportunidad y yo sé que vas a darle un show espectacular. ¡Que viva México y ya tú sabes!".
La cancelación de Pitbull aplica solo para la fecha en Tijuana. Sus presentaciones en Hermosillo, Torreón y Monterreyse mantienen sin cambios.
Te puede interesar: La NFL teme por tiroteo – medidas de seguridad reforzadas
no te pierdas estas noticias
Pitbull cancela en Tijuana: Shakira abrirá su gira en México sin él
El Universal
El rapero cubano no podrá presentarse esta noche por un problema técnico en su avión.
Amaia Montero reaparece radiante y sensual: "No problem"
El Universal
La exvocalista de La Oreja de Van Gogh deja atrás la imagen de tristeza que impactó en 2022.
Luis Miguel y Michelle Salas: de la distancia al vínculo familiar
El Universal
En 1994, Stephanie Salas rompió el silencio y confirmó al "Sol" como padre de su hija.