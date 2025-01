Podrían otorgar libertad condicional a Yolanda Saldívar

Yolanda Saldívar, la mujer que asesinó a la cantante Selena Quintanilla hace caso 30 años, fue condenada a cadena perpetua, sin embargo, busca su libertad condicional y ésta se le podría otorgar en los próximos meses, la noticia ha indignado a los fans de la intérprete que gozaba de éxito y fama cuando el 31 de marzo de 1995 fue asesinada.

Yolanda era presidenta del club de fans de Selena y gerente de sus boutiques, se volvió muy cercana a la artista, quien descubrió que Saldívar estaba malversando dinero de ambas organizaciones, por lo que la despidió dos días antes del fatal momento.

El 31 de marzo de 1995, tras una discusión entre ambas mujeres en un motel en Corpus Christi, Texas, Yolanda le disparó dos veces por la espalda a Selena, quien logró correr hacia la recepción del motel y mencionar el nombre de su agresora antes de morir por la hemorragia.

Se sabe que Yolanda vive en condiciones de aislamiento en la Unidad Mountain View, una prisión de máxima seguridad para mujeres en Gatesville, Texas, debido a amenazas de muerte recibidas por parte de admiradores de Selena, por lo que pasa la mayor parte del tiempo sola en su celda, que mide aproximadamente 6 metros cuadrados.

Su rutina incluye trabajo como conserje dentro de la prisión y tiempo limitado para salir al área de esparcimiento; tiene derecho a leer la Biblia y orar, lo que ocupa gran parte de su tiempo.

¿Quién es Yolanda Saldívar?

Antes de relacionarse con el mundo de Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar se graduó como enfermera en 1990 y trabajó en varios hospitales.

Antes del asesinato, se descubrió que Saldívar había desviado más de 60 mil dólares de los fondos del club de fans y de las boutiques, lo que generó tensiones entre ambas.

Yolanda ha declarado que su intención era suicidarse en el momento del incidente, argumenta que se puso un revólver en la cabeza y que Selena intentó calmarla y cerrar la puerta, lo que llevó a un desenlace trágico cuando el arma se disparó accidentalmente.

Saldívar fue arrestada y juzgada por asesinato en primer grado, el jurado la declaró culpable tras dos horas de deliberación y fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hasta marzo de 2025.

¿Qué dijo sobre la muerte de Selena?

En sus primeras declaraciones, Yolanda Saldívar haló para la cadena ABC, donde lamentó que los medios la presentaran "como un mostruo", y sostuvo que su intención no era matar a Selena, con quien dijo, tenía un vínculo maternal.

"Me han representado como un monstruo solo quiero decir yo no maté a Selena fue un accidente tengo la conciencia limpia", expresó.

Antes de ser apresada, Saldívar, de entonces 34 años, se encerró durante nueve horas en su camioneta; en una entrevista que ofreció el 20 de noviembre de 1995 en una cárcel de corpus Christi, narró los momentos previos a la muerte de Selena.

"Yo le estaba diciendo a ella que se fuera. Le dije a Selena 'se acabó. No puedo seguir viviendo contigo. No puedo seguir trabajando para ti'", dijo Saldívar.

"Ella se hincó de rodillas, se agarró a mis pies y me dijo que no la dejara".

Yolanda Saldívar dijo que recogió el arma, se la colocó contra la cabeza y le dijo a la cantante de 23 años que saliera de la habitación, su intención, supuestamente, era suicidarse.

Selena se negó y fue a cerrar la puerta. Yolanda Saldívar aseguró que ella sacudió entonces el arma cuando hacía un ademán, apuntando hacia la puerta, y que la pistola se disparó.

El costurero Martín Gómez, citado por el diario Washington Post, afirmó que el drama podría haberse impedido, ya que el comportamiento de Saldívar que profesaba una admiración enfermiza por la cantante, le había parecido "extraño desde hace mucho tiempo".

"La última vez que hablé con Selena por teléfono, le dije que tuviera cuidado", declaró agregando que no pensaba que las cosas pudieran llegar a estos extremos.

Yolanda Saldívar fue fundadora del club de fans de Selena en 1991, y se convirtió en 1994 en gerente de la casa de costura y de las boutiques de Selena en San Antonio y Corpus Christi.

Yolanda era casi su representante, pues tenía la llave del domicilio de la cantante, controlaba sus cuentas bancarias y se defendía con uñas y dientes de cualquiera que dudara de su autoridad.