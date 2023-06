Policía desmiente que Ricardo O´Farrill esté privado de su libertad

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- Ricardo O´Farrill no está privado de su libertad, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México, que indicó que se entrevistó con su mamá para conocer el estado del standupero de 32 años.

La SSC detalló que elementos de la Policía de Investigación (PDI) se entrevistaron con María Isabella Lozano Zepeda, quien les indicó que fue el papá del comediante quién se lo llevó a internar a la clínica psiquiátrica Quinta San José, ubicada en Huitzila, Hidalgo.

Ello, luego de que Richie, como también se le conoce, sufrió una crisis por manía por lo que va a recibir tratamiento.

"Detectives de la PDI, se entrevistaron el 5 de junio en la alcaldía Tlalpan, con María Isabella Lozano Zepeda, madre del C. Ricardo O´Farrill Lozano, quien refiere que su hijo se encuentra internado en la clínica psiquíatrica Quinta San José, ubicada en Huitzila, estado de Hidalgo, lugar al que fue trasladado por su padre, Roberto O´Farrill, derivado a una crisis de manía para recibir tratamiento médico especializado", se lee.

De acuerdo con la SSC, la tarde de este 7 de junio, el abogado de la familia, Rubén Tamayo, arribaría a las instalaciones de la Fiscalía General de justicia para aportar base documental del ingreso de Ricardo O´Farrill Lozano a la clínica especializada.

Previamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) había emitido una tarjeta informativa en la que indicaba que el pasado 5 de junio, en las instalaciones del centro terapéutico Margaritas, en la alcaldía Tlalpan, se requirió la presencia de la policía por la presencia de una persona agresiva.

A petición de la clínica, al llegar la patrulla se solicitó que se asegurara al comediante, quien agredió al uniformado.

"En tanto, un familiar (padre) que fue localizado vía telefónica y que arribó al sitio, al llegar a un acuerdo con los trabajadores del centro terapéutico, se hizo cargo del ciudadano y se retiró por sus medios", se lee en dicha tarjeta.

El caso de Richie O´Farrill revivió este 7 de junio luego de que diera a conocer una ficha de búsqueda en donde se informa que el comediante estaba desaparecido desde el pasado 18 de mayo.

A partir de que se difundió la ficha de búsqueda surgieron distintas versiones en las cuentas de redes sociales del comediante, mismas que caían en contradicción y se desconocían entre sí.

Roberto O´Farrill, papá de Ricardo, emitió un comunicado en sus redes sociales en el que aseguró que el comediante se encuentra en buenas manos y recibe atención especializada.

"Les pido que no se dejen llevar por los rumores infundados, ya que Ricardo está siendo atendido por expertos que están cuidando su bienestar. Pronto estará de regreso, brindándonos su humor y talento como siempre lo ha hecho. Sigamos apoyándolo y esperando su pronta recuperación", se lee en el documento firmado por la familia O´Farrill Lozano.