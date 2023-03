Policías acuden a casa de Rihanna por fanático acosador

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- La policía acudió a la casa de Rihanna después de que un hombre apareciera en las afueras del inmueble para pedirle la mano en matrimonio a la cantante.

Fuentes informaron a "TMZ" que la persona viajó desde Carolina del Sur y llegó al hogar de la estrella en donde casi "inmediatamente" fue recibido por los oficiales.

El hombre afirmó que estaba ahí para cumplir su misión amorosa, sin embargo, el equipo de la intérprete de "Umbrella" llamó a la policía.

Tras ello, la persona no identificada fue esposada y subida a un automóvil en donde conversó "seriamente" con las autoridades sobre sus intenciones, señaló el portal.

Si bien el hombre no violó ninguna ley, se le pidió que se fuera y no regresara al lugar.

No es la primera vez que la famosa pasa por una situación así, ya que en el 2018 un hombre llamado Eduardo León fue arrestado dentro de la casa de Rihanna en Los Ángeles.

Este habría estado al menos un día escondido, mientras que la cantante estaba fuera de la ciudad.

Una vez que lo atraparon, la persona aseguró que estaba ahí para tener relaciones sexuales con la artista y el caso hizo eco en los medios internacionales.