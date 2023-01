Ponce le reclama a “LuisMi”

CIUDAD DE MÉXICO. - A Luis Miguel le llegó el amor otra vez, el cantante anda muy feliz con su novia, la diseñadora de modas Paloma Cuevas, a quien conoce desde que eran niños y que hasta hace poco era la esposa del torero Enrique Ponce, examigo del cantante al parecer, según lo que ocurrió en un restaurante en Madrid.

Luis Miguel tenía una buena relación con Enrique Ponce cuando él aún estaba casado con Paloma, pero todo cambió cuando en 2020 el torero y Cuevas terminaron y “Luismi” tomó partido por Paloma; Ponce ya tenía un romance con la española Ana Soria, de 24 años.

Desde ese momento, la cercanía entre Luis Miguel y Paloma Cuevas fue mayor, los “amigos” y compadres pasaban más tiempo juntos y las versiones de un posible romance comenzaron a tomar fuerza; hace unas semanas se hizo oficial el romance porque la voz de “O tú o ninguna” se dejó ver públicamente y amoroso con la diseñadora.

Cercanos al cantante han dicho que Paloma, de 50 años, había conquistado el corazón de “El Sol” desde tiempo atrás, pero que era una especie de “amor platónico” para él, y que si no se había dado algo antes fue precisamente porque ella seguía casada.

De acuerdo a Televisa, Luis Miguel pasó un rato nada agradable cuando se encontraba en un restaurante de Madrid con su novia Paloma Cuevas, en el lugar también estaba el ex de ella Enrique Ponce; el cantante se acercó a saludarlo, pero esta no fue una buena idea.

Ponce no quiso saludar al que antes era su amigo y según presentes le respondió: “No me dirijas la palabra porque ya no eres mi compadre. ¡Eres un asco! ¡Con mi ex!”.

De acuerdo con la fuente, este encontronazo subió de tono, las palabras duras se hicieron presentes y una copa de vino cayó al suelo; otras versiones aseguran que el valenciano se le lanzó al artista mexicano luego de que uno de los dos golpeara la mesa.

Ante el tenso momento, presenciado por Paloma Cuevas, los guardaespaldas de Luis Miguel intervinieron para calmar los ánimos; en unos días, el video del momento podría salir a la luz.