Poncho De Nigris reacciona a la eliminación de Sergio Mayer en LCDLF

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).-

en la sexta edición de "" (LCDLF) de Telemundo, lo que ha causado revuelo en redes porque muchos apostaban a que llegaría más lejos, tal como ocurrió en la edición mexicana del reality, donde formó parte del llamadoy quedó en quinto lugar, sin embargo, la historia fue muy diferente esta vez ylo sabe.De Nigris, quien quedó enen esa primera edición de "México", reaccionó a lo ocurrido con Mayer, y muy a su estilo le dijo que no le iría tan bien ahora porque no contaría con el, formado entonces por Wendy Guevara, Nicola Porcella, Emilio Osorio, Apio Quijano,, quien ha tenido sus altas y bajas con Mayer, invitó al diputado a formar parte de, evento de boxeo que se llevará a cabo este fin de semana en la, en él se enfrentarán celebridades, influencers y figuras mediáticas.aseguró que ya intentó localizar a Mayer pero al parecer aún no tiene acceso a su celular."Pues que se venga aahí están sus lugares con su esposa. No es lo mismo sin él, el, acá te esperamos sensei. 15 de marzo en Arena Mty. Ya le mandépero no trae celular todavía creo".En las redes de, el actor agradece el apoyo recibido de sus ""; tras ser anunciado como el tercer expulsado del reality, Mayer se dijoporque no cambió su esencia y jugó al límite, "como le gusta"."Ustedes decidan si ya no estoy haciendo lo correcto y sáquenme", expresó en su primera entrevista tras quedar fuera del reality de Telemundo.se enterará que, el partido político del que forma parte, suspendió sus derechos políticos; laseñaló hace unos días el "impacto negativo a imagen del movimiento" tras el ingreso de Mayer al reality.