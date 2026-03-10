Poncho De Nigris reacciona a la eliminación de Sergio Mayer en LCDLF
Poncho De Nigris invitó a Sergio Mayer a participar en el evento de boxeo Ring Royale tras su salida del reality.

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).-Sergio Mayer fue el tercer eliminado
en la sexta edición de "La casa de los famosos" (LCDLF) de Telemundo, lo que ha causado revuelo en redes porque muchos apostaban a que llegaría más lejos, tal como ocurrió en la edición mexicana del reality, donde formó parte del llamado Team Infierno y quedó en quinto lugar, sin embargo, la historia fue muy diferente esta vez y Poncho de Nigris lo sabe.
De Nigris, quien quedó en tercer lugar en esa primera edición de "La casa de los famosos México", reaccionó a lo ocurrido con Mayer, y muy a su estilo le dijo que no le iría tan bien ahora porque no contaría con el Team Infierno, formado entonces por Wendy Guevara, Nicola Porcella, Emilio Osorio, Apio Quijano, Sergio Mayer y Poncho de Nigris.
Poncho, quien ha tenido sus altas y bajas con Mayer, invitó al diputado a formar parte de Ring Royale, evento de boxeo que se llevará a cabo este fin de semana en la Arena Monterrey, en él se enfrentarán celebridades, influencers y figuras mediáticas.
Poncho aseguró que ya intentó localizar a Mayer pero al parecer aún no tiene acceso a su celular.
"Pues que se venga a Ring Royale ahí están sus lugares con su esposa. No es lo mismo sin él, el team infierno, acá te esperamos sensei. 15 de marzo en Arena Mty. Ya le mandé WhatsApp pero no trae celular todavía creo".
En las redes de Sergio Mayer, el actor agradece el apoyo recibido de sus "Mayercitas"; tras ser anunciado como el tercer expulsado del reality, Mayer se dijo satisfecho porque no cambió su esencia y jugó al límite, "como le gusta".
"Ustedes decidan si ya no estoy haciendo lo correcto y sáquenme", expresó en su primera entrevista tras quedar fuera del reality de Telemundo.
Sergio Mayer se enterará que Morena, el partido político del que forma parte, suspendió sus derechos políticos; la Comisión de Honestidad señaló hace unos días el "impacto negativo a imagen del movimiento" tras el ingreso de Mayer al reality.



