Poncho de Nigris y Maluma son demandados por presunto acoso

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- Poncho de Nigris y Maluma podrían estar en problemas legales luego de que la cantante regiomontana Jessie Linares interpusiera una demanda en su contra por presunto acoso.

En una entrevista que ofreció la programa "Vivalavi", Linares aseguró que los hechos ocurrieron hace casi seis años, tiempo que también tendría la demanda en manos de las autoridades, y aunque no dio ningún tipo de detalle al respecto, explicó que acaba de ratificar sus acusaciones en la espera de que algo suceda.

"Estamos viviendo una situación que está muy difícil y no sé en qué termine. Esto ya tiene como cinco años y tiene que terminar bien", dijo. Asimismo, explicó que ambos famosos están enterados sobre el caso, incluso que el colombiano tomó algunas acciones al respecto: "Maluma dijo algunas cosas y ya no sé ni en que quedó", agregó.

Hasta este jueves, el intérprete de "Junio" no ha hablado al respecto sobre este tema, pero quien sí salió a defenderse fue el exparticipante de "Big Brother", que además de negar los señalamientos en su contra, tachó a Linares de calumniadora e hizo una serie de declaraciones que ya están causando polémica en las redes.

"Está loca la chava esa. Yo la veía en los pasillos de Multimedios pidiendo trabajo, pero como que te platicaba cosas que no. De repente decía sí, que un disco, y llegaba a pedir trabajo en los programas en los que yo estuve", dijo a la misma emisión de Multimedios.

Por si fuera poco, señaló que si algún día planeara acosar a alguien, lo haría con una mujer mucho más atractiva: "Si yo, en realidad, hubiera acosado a alguien, pues hubiera sido a una mujer más atractiva y más joven. No es acosar, le tiraría la onda, pero estoy casado y ya no circuló desde hace mucho tiempo".

Por último, reveló que mientras estuvo en la televisión él fue acosado por algunas mujeres y destacó que no ha recibido ninguna notificación sobre el proceso legal.