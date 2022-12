Por conflicto con Ocesa, RBD no dio un concierto del adiós en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- La vida de RBD fue relativamente corta, en comparación de los años que han pasado desde su disolución; sin embargo, sus fans no han podido olvidarse de la agrupación, así como con el tiempo han ido sumando seguidores de nuevas generaciones. Y aunque el amor de las y los fanáticos mexicanos de la banda es grande, cuando se retiraron no ofrecieron un concierto de despedida en nuestro país; Christian Chávez revela por qué.

RBD fue una banda de pop que se formó a propósito de "Rebelde", la telenovela de Pedro Damián que narraba la vida de seis adolescentes con estilos y perspectivas de la vida distintas que se unían a través de la música. Pese a que, en un principio, la agrupación no fue contemplada como un proyecto musical, con el tiempo se convirtió en uno de los grupos mexicanos de más éxito a nivel mundial.

Sin duda, RBD se convirtió en todo un fenómeno pues en cuestión de cinco años (2004- 2009), tiempo que duró la banda, visitaron 23 países y se presentaron en 116 ciudades, pero como todo proyecto, a poco tiempo de que acabara la década, los integrantes de la agrupación; Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez, Alfonso Herrera y Christopher Uckerman tomaron la decisión de separarse.

En diferentes ocasiones, las y los exRBD han aclarado que su separación no se debió a diferencias internas, sino que cada una y uno de ellos tenían la aspiración de seguir creciendo profesionalmente, a través de otros proyectos, por lo que decidieron decir adiós, no sin antes emprender una gira de despedida, "Tour del adiós", la cual llegó a Latinoamérica, Norteamérica y a tres regiones de Europa, pero de entre todas sus giras, esta fue la única que no incluyó a México dentro de sus presentaciones.

Ahora, en entrevista con Yordi Rosado, el exRBD Christian Chávez habló acerca del porqué no habían ofrecido un concierto en México. De acuerdo con el cantante, en ese momento, Televisa había entrado en un conflicto con Ocesa, un corporativo que organiza eventos masivos en nuestro país, por lo que no llegaron a ningún acuerdo para que la banda se despidiera en su propio país.

"Entonces terminamos (la gira) en España" el 21 de diciembre del 2008, recordó el también actor, reconociendo que fue una situación muy dura para las y los cinco: "Obviamente a nosotros nos dolió, dijimos ´-¿Cómo no nos vamos a despedir en México si somos mexicanos, wey?´ Entonces es una deuda que nos dolió en el corazón no regresar a México".