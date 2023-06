Por qué están culpando a Beyoncé de la inflación en Suecia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 17 (EL UNIVERSAL).- En economía, la inflación ocurre cuando bienes y servicios suben de costo por un tiempo determinado y, con ello, el poder adquisitivo disminuye para todos.

Y Beyoncé Giselle Knowles-Carter, quien recientemente fue nombrada por la revista "Rolling Stone" como la octava mejor cantante de la historia, ocasionó eso en Suecia.

¿Increíble? A simple vista, sí, pero el Danske Bank, el mayor banco de Dinamarca, señaló que el inicio de la gira internacional Renaissance en la ciudad sueca de Estocolmo, provocó el aumento de precios en restaurante y hoteles del lugar.

De acuerdo con Michael Grahn, economista en jefe del banco, Beyoncé fue la causa de dos tercios del aumento de precios en el sector hotelero durante mayo.

"Esto no es normal. Las estrellas vienen aquí todo el tiempo, pocas veces vemos efectos como este", dijo Grahn a CNN.

Estocolmo cuenta con una población cercana al millón de habitantes, la décima parte de la general de Suecia, considerada una de las economías más débiles del viejo continente.

Una investigación realizada por EL UNIVERSAL arrojó que el boleto más barato en Suecia, en pesos mexicanos, estaba por abajo de los mil pesos, mientras que en otras plazas como España y Alemania, por lo menos se duplicaban.

El bajo costo de los boletos para los dos espectáculos de la intérprete de "Single ladies" y "Say my name", en comparación con el de otros países, generó que miles de fans se trasladaran al lugar.

Grahn indicó que como hay un número limitado de hoteles en Estocolmo, otros que se encuentran a kilómetros de distancia subieron sus precios aprovechando a los turistas.

El ejecutivo no cree que el fenómeno se repita con la presentación del roquero Bruce Springsteen, anunciada para finales de este mes.

Hasta ahora no se ha confirmado la presencia de la gira de la estrella estadounidense en México.