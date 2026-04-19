¿Por qué se celebra el Día Mundial de "Los Simpson" el 19 de abril?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- "Los Simpson" no solo han marcado la historia de la televisión, también se han convertido en un fenómeno cultural que cada año revive con fuerza el 19 de abril.

A más de 30 años de su debut, la familia amarilla vuelve a ser tendencia por sus "predicciones" y su capacidad de mantenerse vigente en plena era digital.

Origen y oficialización del Día Mundial de Los Simpson

La conmemoración nació en 2017 gracias a una iniciativa de fans que buscaban reconocer el primer momento en que la serie apareció en televisión. Fue el 19 de abril de 1987 cuando los personajes creados por Matt Groening debutaron en el programa "The Tracey Ullman Show".

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Ese mismo año, la agencia PG Garaje impulsó una campaña para oficializar la fecha, reuniendo firmas en internet y posicionando el día como un homenaje global a la serie.

El objetivo era claro: reconocer el impacto de una producción que ha acompañado a varias generaciones y que hoy supera los 700 episodios.

Relevancia y predicciones de Los Simpson

La familia de Springfield —Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie— se ha consolidado como un referente del entretenimiento mundial. Su éxito no solo radica en el humor, sino en su capacidad para retratar la sociedad con sátira y "anticipar" tendencias.

Además, el propio Groening diseñó a los personajes inspirado en su familia y eligió el color amarillo como una estrategia visual, ya que quería captar la atención del espectador incluso mientras hacía zapping.

Este tipo de decisiones ayudaron a construir una identidad única que sigue vigente en la actualidad.

Uno de los mayores atractivos de la serie es su aparente capacidad para adelantarse a hechos reales. Estas son algunas de las coincidencias más comentadas:

La llegada de Donald Trump a la presidencia fue anticipada años antes en un episodio donde incluso se hablaba de consecuencias económicas.

En 1995, la serie mostró videollamadas y relojes inteligentes, tecnologías que hoy forman parte de la vida cotidiana.

La compra de Fox por The Walt Disney Company fue insinuada en un episodio de 1998, mucho antes de hacerse realidad en 2019.

La llamada "gripe de Osaka" presentada en los años 90 fue comparada con la pandemia de COVID-19.