Portal se retracta de haber publicado que RM es el más guapo de 2022

Luego de que se hiciera todo un revuelo en redes sociales sobre quién era el hombre más guapo del mundo en 2022, todo indica que aún no hay un ganador.

En días pasados, trascendió que el cantante Kim Namjoon de BTS, mejor conocido como "RM", era el hombre más guapo del mundo en 2022, desplazando a Henry Cavill al segundo puesto del listado mundial.

Por supuesto que la noticia de que el actor Henry Cavill, quien es considerado uno de los actores más guapos de Hollywood era el segundo lugar siendo desplazado por "RM", provocó una ola de reclamos en redes.

Ante el revuelo que se hizo al darse a conocer quién era el hombre más guapo del mundo en 2022, tras una supuesta encuesta por la página TC Candler, ahora han salido a aclarar el asunto y tal parece que no hay ganador, ya que aún no se han cerrado las votaciones del portal.

Desde enero iniciaron las nominaciones, pero el resultado final, donde se presentará la lista oficial, se hará pública el 31 de diciembre, justo antes de iniciar el nuevo año.

Si quieres votar por tu favorito, puedes hacerlo en la plataforma de TC Candler, pero debes saber que no es gratuito, por lo que deberás pagar un monto específico.

Pagando tres dólares por mes, podrás chatear con los organizadores, nominar por mes y mirar material exclusivo.