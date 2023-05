Posponen premios Daytime Emmy a causa de la huelga de los guionistas de Hollywood

Los Ángeles (EE.UU.), 16 may (EFE).- La edición número 50 de los premios Daytime Emmy fue aplazada indefinidamente en respuesta a la huelga de los guionistas de Hollywood, según informó este martes la Academia Nacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión (NATAS).

"Hicimos muchos esfuerzos para resolver los problemas creados por la huelga y los posibles piquetes en las ceremonias, pero en última instancia (...) no pudimos ver el camino a seguir para celebrar el evento comunitario cohesivo y festivo que merecen nuestras bodas de oro", escribió en un comunicado la organización.

El evento, que estaba previsto para el 16 de junio, fue aplazado indefinidamente, al igual que la ceremonia "Creative Arts & Lifestyle", que se llevaría acabo un día después.

Los Daytime Emmy, son solo unos de los múltiples premios Emmy que reconocen la excelencia de la televisión estadounidense, aunque los más conocidos popularmente son los premios que condecoran a las producciones de televisión en horario estelar llamados Primetime Emmy.

Este año, producciones como "The Kelly Clarkson Show", "The View", "Uncharted Adventure", "The Drew Barrymore Show", "This Old House", entre otros títulos, están nominadas.

En el escrito, la organización también aseguró que la decisión también había sido tomada en espera de las posibles acciones que puedan resultar de las negociaciones que el Sindicato de Directores (DGA) y el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) tenga con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) en los días siguientes.

El pasado 2 de mayo, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) anunció el inicio de una huelga indefinida tras no llegar a un acuerdo en la realización de un nuevo convenio con la AMPTP.

Desde entonces, numerosos programas de televisión semanales frenaron la producción de nuevos capítulos, celebraciones de premios como los MTV Movie & TV Awards no se pudieron llevar a cabo de forma presencial y algunas de las series, incluso las más exitosas, pararon su desarrollo.

La última huelga de guionistas por la que atravesó Hollywood en 2007-2008, tuvo una duración de casi 100 días y causó grandes pérdidas monetarias.