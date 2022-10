Premio en Sundance genera a Teresa Sánchez dolor de espalda

A-AA+

MORELIA, Mich., octubre 26 (EL UNIVERSAL).- El día que Teresa Sánchez ganó como Actriz en Sundance, el festival de cine independiente más importante del orbe, por su trabajo en el drama mexicano "Dos estaciones", comenzó a experimentar un fuerte dolor en la espalda que le duró horas.

Era enero pasado y quien había irrumpido en el cine de manera estelar con "La camarista", aún se dice a sí misma que todavía le falta mucho para considerarse merecedora del galardón.

"Fue una sensación de mucha responsabilidad, no lo puedo explicar muy bien, lo agradezco en el alma infinitamente, pero siento que ese premio no es del todo mío, cada quien (en la cinta), aportó un gramo, un kilo, para que todo sucediera", comenta a casi un año del premio.

"Siento que va más por el lado del temor a perderme, me da terror estar en el engaño de que yo soy mejor o estoy por encima de tantos, cuando la película fue una filigrana hermosa", añade.

La mañana de este miércoles, Sánchez presentó junto con el realizador Juan Pablo González, compañeras del elenco y el equipo de producción, "Dos estaciones" en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde fue contemplada en la sección oficial.

La cinta, cuenta la historia de la heredera de una fábrica de tequila en Jalisco, quien intenta mantener su negocio a flote en un mercado dominado por corporaciones extranjeras. Al tiempo que la situación empeora, se va acercando a su nueva administradora.

"Estaba interesado desde tiempo atrás en esta generación de los Altos de Jalisco que nacieron entre los 50 y 60 y tuvieron su etapa más productiva en los 90, cuando hubo este famoso boom del tequila, porque representa un poco el vínculo entre la anterior que hacía tequila de una manera distinta, pequeño que se vendía de manera local, para después llegar a otro que industrializó y abrió al mundo", comenta González, el director.

"La protagonista está involucrada con la fábrica que le heredó su padre y entra a ese quite, a competir con estas corporaciones a las que es imposible ganarles y en realidad por eso a estas fábricas nunca las vemos en la película, por eso están como en una sombra", añade.

Se rodó durante la primera mitad de 2020, en plena pandemia, lo cual de cierta manera generó la adaptación de algunas secuencias que tenían que ver con reuniones de varias personas.

"Dos estaciones" estrenará comercialmente el próximo año.