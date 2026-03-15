Premios Oscar 2026: 10 datos curiosos que debes saber

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- La

de los

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se llevará a cabo este domingo 15 de marzo en elde Hollywood, en Los Ángeles.Estosreconocen la excelencia y los logros cinematográficos de la industria a nivel mundial, e incluyen categorías como Mejor Película de Animación, Canción Original, Película Extranjera, y las más esperadas de la noche como Mejor Actor, Actriz, Director y Película del año.10 datos curiosos sobre las nominaciones y nominados a los Oscar este 20261. "" es la película nominada conde este añoDe acuerdo con el medio británico,, "" recaudó la asombrosa cifra de 1,860 millones de dólares en todo el mundo.Entre los otros éxitos de taquilla nominados este año se encuentra la tercera entrega de la franquicia, "Avatar: Fuego y Ceniza" que ha recaudado 1,480 millones de dólares; mientras que la película más taquillera en la categoría de Mejor Película es el thriller de carreras "", que recaudó 632 millones de dólares.2.rompióeste añoA sus 37 años, la protagonista de "Bugonia" es la mujer más joven en conseguiral Oscar, superando a Meryl Streep, quien logró este reconocimiento cuando tenía 38 años.Asimismo, Stone se ha convertido en la única actriz cuyas primeras cinco nominaciones al Oscar fueron todas por películas que también estuvieron nominadas a Mejor Película.En tan solo 11 años, ha sido reconocida por sus papeles en "Birdman", "La Favorita", "Bugonia", "La La Land" y "Pobres Criaturas", ganando el galardón por las dos últimas.3.estuvo destinada al cine desde que nacióLa estrella de 25 años, reconocida por su participación en "Una batalla tras otra", recibió sual personaje de Nicole Kidman en "Batman Eternamente" (1995), Chase Meridian. Por su parte, la frase característica de "" en "Toy Story": "Al infinito y más allá", fue la que le dio el segundo nombre a la actriz.4.con susVarios de los nominados a mejor actor y actriz principal este año han sido reconocidos por su participación en películas dirigidas por su colaborador habitual. Los cuatro que parecen serson:Ethan Hawke y Richard Linklater (que han hecho nueve películas juntos)Michael B. Jordan y Ryan Coogler (cinco proyectos juntos)y Yorgos Lanthimos (cinco proyectos juntos)Renate Reinsve y Joachim Trier (tres proyectos juntos)5.(Hamnet) podría convertirse en laen ganar el premio a laEntre lasirlandesas nominadas anteriormente se encuentran Saoirse Ronan y Ruth Negga. Brenda Fricker ganó el premio ade Reparto en 1989, pero ninguna mujer irlandesa ha ganado aún en la categoría deprincipal.Tras haber ganado esta categoría en los Critics' Choice Awards, los Globos de Oro, los BAFTA y los Actor Awards, se predice que Buckley se convertirá en la primera actriz irlandesa en ser premiada en esta categoría en las cinco ceremonias más reconocidas, desde que Renée Zellweger lo logró por su participación en "Judy" en 2020.6. "" va por el oro dobleLa gran apuesta dees la favorita para ganar en dos categorías: Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por "Golden", la cual es interpretada por el grupo femenino "Huntr/x", que aparece en la película.Las únicas otras dos películas en lograr esteson: "Toy Story 3" de 2010 con su canción "We Belong Together", y "Frozen" de 2013 con su hit mundial "Let It Go".7.es eldesde Marlon Brando en conseguiral Oscar por actuaciónBrando tenía 30 años, la misma edad que Chalamet, cuando consiguió su tercera nominación en 1954.Chalamet podría ganar este año por su participación en "Marty Supreme", pero debido a sus comentarios en entrevistas, ha perdido impulso en las últimas semanas.Ganando o no, Chalamet ya perdió la oportunidad de convertirse en elde la historia con este galardón. Ese récord lo ostenta Adrien Brody, quien en 2001 y a sus 29 años, ganó por "El pianista".8. Solo treshan sido nominados a un Oscar, dos de ellas son de este año (y todas han sidoRenate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas están nominadas por sus interpretaciones en el drama familiar "Valor sentimental".La única otra actriz noruega reconocida por la Academia es Liv Ullmann, quien fue nominada tanto por "Los emigrantes" (1972) como por "Cara a cara" (1976).9. Varios actores están nominados luego de tomarsede los OscarLa actriz,, protagonista de "Canción para dos", está nominada por primera vez en 25 años; mientras que la nominación de Benicio del Toro, de "Una Batalla Tras Otra", llega 22 años después de su última nominación.Por su parte, Amy Madigan, protagonista de "La hora de la desaparición", está nominada por segunda vez, nada más y nada menos que 40 años después de su primera vez siendo reconocida.10. "" logró algo que no se veía en 35 añosLa película de suspenso sobre carreras "", protagonizada por el actor estadounidense,, figura en varias categorías técnicas, pero también consiguió una sorprendente nominación a Mejor Película.La película logró entrar en la categoría principal a pesar de no haber recibido ninguna nominación correspondiente a Mejor Director, Mejor Guion o Mejor Actuación en los Oscar, ni en ninguna otra ceremonia previa importante.La última película que hizo esto fue "La Bella y la Bestia" en 1991.