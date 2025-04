Karla Sofía Gascón y Eva Longoria brillan en la alfombra roja de los Premios Platino

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ya comenzó la doceava entrega de los Premios Platino, los cuales premian lo mejor de los contenidos audiovisuales iberoamericanos, por lo que dos grandes figuras como Karla Sofía Gascón y Eva Longoria ya pasen por la alfombra roja, instalada en el Palacio Municipal IFEMA en Madrid.

Gascón fue una de las primeras en pisar la alfombra, debido a que no va sólo como espectadora sino como una de las personas que entregara dos premios, bajo las categorías de Mejor Guión y Mejor Dirección.

Sarcástica, bromeó aseverando que este día tenía más rabia por expresar que en otras ocasiones, debido a que ella no obtendrá ningún premio.

"Vengo a entregar (premio), con lo cual tiene un punto más de rabia, no solamente no puedo recibir porque mi película no puede ser nominada es francesa, sino que, encima, tengo que entregar, estoy muy feliz, a mí me gusta mucho bromear", aclaró.

Feliz, confió que tiene muchos proyectos en puerta, entre ellos una película bajo la dirección de Axel Kuschevatzky, la cual es la más la está entusiasmando.

En la XII edición de los premios, Aislinn Derbez será una de las anfitrionas lo que le ha generado nervios, sobre todo, por el temor de equivocarse en presencia de toda la audiencia, sin embargo, su padre, Eugenio Derbez, que la acompaña hoy para apoyarla le dio un sabio consejo, como él contó a TNT.

"Me pide consejos y se preocupa, es muy profesional, se prepara mucho, pero, la verdad, lo hace muy bien y, de repente, se me estresa cuando algo sale mal, le dije ´que te valga madre´".

El actor cree que, lo más importante, es que el público vea la sinceridad con que se conduce el artista pues, a pesar de que sea víctima de algún improvisto, considera que el público agradece que actúen con naturalidad.

"La gente agradece ver la honestidad del conductor, si se le va el telepronter o se le va el sonido, resuelves y no pasa nada, la gente se ríe y agradece más eso, que cuando tratas de ocultar, como que no está pasando nada", ahondó.

Derbez asistió a apoyar también a Vadhir, quien está nominado.

"Feliz de ver a mis hijos triunfar", dijo.

La actriz se mostró complacida de recibir un premio especial, gracias a su trayectoria cinematográfica y su labor, al invisibilizar las producciones latinoamericanas mundialmente; recordó que fue hace 20 años cuando asistió a los Premios Platino por la película en la que debutó en el cine; "The Senteniel".