Premios Tu Música Urbano 2023: Rauw Alejandro y Fed nominados

CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- La cuarta edición de Premios Tu Música se realizarán la noche de este jueves en Puerto Rico, donde ya se encuentran los artistas que serán galardonados. Las principales figuras son los cantantes Rauw Alejandro y el colombiano Feid, uno con 12 nominaciones y el segundo con 11 posibilidades de alzarse con un premio.

Sin embargo, aunque el puertorriqueño que se robó el 2022 con su álbum "Un verano sin ti", Bad Bunny llega con menos nominaciones, las tiene en dos principales categorías, mejor canción del año, y mejor álbum del año, en ambos rubros peleará con su compatriota Rauw Alejandro.

La particularidad de estos premios es que el público ha podido decidir quiénes son sus artistas favoritos a partir de una votación, a diferencia de premios como los Grammy Latino donde los miembros de los galardones son quienes definen a los ganadores.

En México los premios podrán comenzar a sintonizarse a partir de las 17 horas a través del canal de Telemundo, la premiación comenzará en punto de las 18 horas. Podrá verse la alfombra roja donde se presentarán los nominados y artistas que participarán en la velada.

También a través de la plataforma YouTube oficial de E! Online Latino se podrá ver la alfombra roja y la llegada de los artistas del género urbano; algunos de los confirmados para cantar en vivo son Alejo, Alvarito Diaz, Anuel AA, Arcangel, Brray y Bryan Myers.

Los premios estarán enfocados a premiar lo mejor de la música urbana en 32 categorías; llama la atención el regreso de Don Omar, un iniciador de la escena del reggaetón, así como la presencia de Ozuna, Karol G y Yandel.

VIDEO DEL AÑO

"Punto 40 Año 2077" – Rauw Alejandro, Baby Rasta

"La Llevo al Cielo" – Chencho Corleone, Chris Jedi, Anuel AA, Ñengo Flow

"TQG" – Karol G, Skakira

"JS4E" – Arcángel

"La Reina" – Maluma

"Bombón" – Daddy Yankee, El Alfa, Lil Jon

"Chorrito Pa' Las Animas" – Feid

"La Loto" – Tini, Becky G, Anitta

"Riri" – Young Miko

ÁLBUM DEL AÑO — RISING STAR

Portales – Tiago PZK

¿Tú crees en mí? – Emilia

Temporada de Reggaetón 2 – Duki

Sen2 Kbrn VOL.2 – Eladio Carrión

Reggaetonea – Ryan Castro

Donde Quiero Estar – Quevedo

El Cambio – Lyanno

ÁLBUM DEL AÑO — ARTISTA MASCULINO

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

La Última Misión – Wisin & Yandel

OzuTochi – Ozuna

Paraíso – Mora

Saturno – Rauw Alejandro

Sr. Santos – Arcángel

LLNM2 – Anuel AA

Resistencia – Yandel

Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum – Feid

ÁLBUM DEL AÑO — ARTISTA FEMENINO

La Nena De Argentina – María Becerra

Mañana Será Bonito – Karol G

Cupido – Tini

Versions of Me – Anitta

Esquemas – Becky G

Nena Trampa – Cazzu

Motomami – Rosalía

COMPOSITOR DEL AÑO

Rauw Alejandro

Justin Quiles

Keityn

Jhayco

Edgar Barrera

MAG

La Paciencia

Feid

Rios

PRODUCTOR MUSICAL

Los Legendarios

Tainy

Mr. NaisGai

Ovy on the Drums

Caleb Callloway

Bizarrap

MAG

Súbelo Neo

Dimelo Ninow & Dulce Como Candy

CONCIERTO/TOUR DEL AÑO

"World´s Hottest Tour" – Bad Bunny

"Saturno World Tour" – Rauw Alejandro

"$trip Love Tour" – Karol G

"La Última Misión" – Wisin & Yandel

"La Última Vuelta World Tour" – Daddy Yankee

"Ozutochi World Tour" – Ozuna

"Motomami World Tour" – Rosalía.

ARTISTA MASCULINO

Jhayco

Anuel AA

Feid

Yandel

Manuel Turizo

Maluma

Arcángel

Farruko

ARTISTA DEL AÑO

Bad Bunny

Rauw Alejandro

Karol G

Ozuna

Rosalía

ARTISTA FEMENINO

Anitta

Becky G

María Becerra

Nicki Nicole

Tini

Natti Natasha

Cazzu

ARTISTA NUEVO FEMENINO

Paopao

Villano Antillano

Itzza Primera

Ingratax

Snow Tha Product

Catalyna

Nesi

Elena Rose

ARTISTA NUEVO MASCULINO

Omar Courtz

Alejo

Polimá Westcoast

Hozwal

Chris Lebrón

Cris Mj

Chris Palace

Yng Lvcas

Jossef

Brray

ARTISTA DÚO O GRUPO

Jowell & Randy

Wisin & Yandel

Piso 21

Zion & Lennox

Alexis y Fido

CNCO

Mau y Ricky

ARTISTA SOCIAL

Rauw Alejandro

Feid

Mau y Ricky

Manuel Turizo

Rosalía

Jay Wheeler

Tini

RISING STAR FEMENINO

Bad Gyal

Emilia

Young Miko

Tokischa

RISING STAR MASCULINO

Duki

Ryan Castro

Tiago PZK

Eladio Carrión

Lyanno

Álvaro Díaz

Kevin Roldán

Quevedo

REMIX DEL AÑO

"Loco por Perrearte Remix" – De La Ghetto, Rauw Alejandro

"Marisola Remix" – Cris MJ, Duki, Nicki Nicole, Standly, Stars Music Chile

"La Bebe Remix" – Yng Lvcas, Peso Pluma

"Ultra Solo Remix" – Polimá Westcoast, Feid, Pailita, Paloma Mami, De La Ghetto

"Desde Mis Ojos Remix" – Chris Lebrón, Sech, Jay Wheeler

"Si La Calle Llama Remix" – Eladio Carrión, Myke Towers

"Después de las 12 Remix" – Ovi, Kim Loaiza, Grupo Firme, Pailita

CANCIÓN DEL AÑO — DÚO O GRUPO

"Los Cachos" – Piso 21, Manuel Turizo

"Si Te Pillo" – Jowell & Randy, Wisin & Yandel

"Berlín" – Zion & Lennox, María Becerra

"Besos Moja2? – Wisin & Yandel, Rosalía

"Plutón" – CNCO, Kenia Os

"Miami" – Mau y Ricky

CANCIÓN DEL AÑO

"Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52? – Bizarrap, Quevedo

"Feliz Cumpleaños Ferxxo" – Feid

"Lokera" – Rauw Alejandro, Lyanno, Brray

"Provenza" – Karol G

"Despechá" – Rosalía

"La Bachata" – Manuel Turizo

"Me Porto Bonito" – Bad Bunny, Chencho Corleone

ARTISTA – TROPICAL URBANO

Rafa Pabón

Gente de Zona

Prince Royce

Romeo Santos

Pirulo y la Tribu

ARTISTA – POP URBANO

Jay Wheeler

Manuel Turizo

Rosalía

Pedro Capó

Tini

Becky G

Danny Ocean

Shakira

COLABORACIÓN DEL AÑO

"Yandel 150? – Yandel, Feid

"Punto 40? – Rauw Alejandro, Baby Rasta

"La Jumpa" – Arcángel, Bad Bunny

" La Inocente" – Mora, Feid

"TQG" – Karol G, Shakira

"La Corriente" – Bad Bunny, Tony Dize

"Hey Mor" – Ozuna ,Feid

"En La De Ella" – Jhayco, Feid, Sech

"Party" – Bad Bunny, Rauw Alejandro

ARTISTA REGIONAL URBANO

Natanael Cano

Peso Pluma

Grupo Firme

Grupo Frontera

Santa Fe Klan

Junior H

Eslabón Armado

Fuerza Regida

ARTISTA TRAP

Anuel AA

Eladio Carrión

Bryant Myers

Hozwal

Young Miko

Yovngchimi

Duki

Dei V

ARTISTA DEMBOW

Kiko el Crazy

Rochy RD

Tokischa

Chimbala

Ángel Dior

CANCIÓN TROPICAL URBANO

"Si Te Preguntan..." – Prince Royce, Nicky Jam, Jay Wheeler

"La Fórmula" – Maluma , Marc Anthony

"Agüita de Coco" – Rafa Pabón

"Desnúdate" – Zion & Lennox

"Arranca" – Becky G, Omega

"Lotería" – Luis Vázquez, Rafa Pabón

"Baila Bien" – Vf7, Nio García

CANCIÓN POP URBANO

"Te Felicito" – Shakira, Rauw Alejandro

"X Si Volvemos" – Karol G, Romeo Santos

"Ojitos Lindos" – Bad Bunny, Bomba Estéreo

"Playa del Inglés" – Quevedo, Myke Towers

"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53? – Bizarrap , Shakira

"LLYLM" – Rosalía

"Cairo" – Karol G, Ovy On The Drums

"La Triple T" – Tini

"Traductor" – Tiago PZK, Myke Towers

ARTISTA CRISTIANO/ESPIRITUAL

Funky

Alex Zurdo

Redimi2

Gabriel EMC

Farruko

Indiomar

Onell Díaz

CANCIÓN TRAP

"Diamantes En Mis Dientes" – Anuel AA, Yovngchimi

"JS4E" – Arcángel Mbappe – Eladio Carrión

"El Nene" – Anuel AA , Foreign Teck

"Lisa" – Young Miko

"Givenchy" – Duki

"Coco Chanel" – Eladio Carrión , Bad Bunny

"Big Booty" – Hozwal, Young Miko , Lil Geniuz

CANCIÓN DEMBOW

"Feliz" – Chimbala

"Tití Me Preguntó" – Bad Bunny

"Gogo Dance" – El Alfa, Chael Produciendo

"Delincuente" – Tokischa , Anuel AA, Ñengo Flow

"Piropi" – Ángel Dior

"Tamo en Nota" – Rauw Alejandro, Ángel Dior

"Chukiteo" – Kiko el Crazy, Ñengo Flow

"Ojos Ferrari" – Karol G, Justin Quiles, Ángel Dior

"To´ Esto Es Tuyo" – Natti Natasha.