Preparan live action de "Hércules"

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- Desde hace algún tiempo Disney se ha enfocado en dar un aire mucho más fresco a sus clásicos animados a través de las versiones live action. De esta manera hemos tenido la oportunidad de ver películas como "La bella y la bestia", "Aladdin", "Cenicienta", "Dumbo", "Mulán" y más recientemente "Pinocho" con actores de carne y hueso.

Ahora ha llegado el turno de una de las cintas más queridas por los fans de la compañía, la del semidios "Hércules", ya que de acuerdo con "Variety" ya se prepara una nueva versión.

Según la información publicada por el sitio, serán los hermanos Russo, recordados por su trabajo en Marvel, los encargados de producirla. Pero si los fans creían que esta versión estaría apegada a la estrenada en 1997, la respuesta es no, ya que los cineastas confesaron que experimentarán mucho más allá de lo que ya se ha visto: "Será un poco más experimental en el tono y en la ejecución. Creo que están emocionados por ver lo que podemos traer en una forma que no sea una simple reinterpretación del filme animado".

Por si fuera poco, revelaron que la película irá bajo la línea musical y que, para lograr hacer algo más moderno se inspirarán en TikTok, pues tendrá muchas influencias de esta popular plataforma: "Hay muchas preguntas sobre cómo trasladas esto a un musical. Las audiencias hoy en día han sido entrenadas por TikTok ¿cierto? ¿Cuál es la expectativa de cómo debe verse y sentirse un musical? Puede ser algo muy divertido y nos permitirá empujar los límites en la forma en cómo se ejecuta un musical moderno", agregaron.

Hasta este miércoles no se tienen muchos detalles al respecto, lo que se sabe es que la dirección correrá a cargo de Guy Ritchie, quien ya experimentó este género con "Aladdin".